Итоги деятельности станкостроительного завода за 8 месяцев 2018го года

Достижения 8 месяцев 2018 года

С 2.04.2018 для удовлетворения возросшего спроса клиентов электромонтажный участок, цех фрезерных и цех токарных станков переведены на работу в 2 смены.

Токарные станки с ЧПУ

ТС16К20Ф3 — теперь задняя бабка с электромеханическим приводом ЭМГ-51 (опционально) .



Бюджетный токарный с ЧПУ ТС16К20Ф3

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Установка барфидера IEMCA Advantage 66 (требует опции гидростанция и гидравлический трехкулачковый или цанговый патрон). Пруток 13-38 мм, длиной до 1500мм.



Токарный с ЧПУ и барфидером IEMCA

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ТС1625Ф3

Расширение возможностей сочетания опций. Гидравлический патрон, электромеханический привод пиноли и стружкосборник. Податчик прутка до 1.5м, пруток 25-62 мм



ТС1625Ф3 с ЭМГ и стружкосборником

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Развитие вариантов автоматизации измерения вылета и износа инструмента. Измерительная рука HPPA Renishaw для станка с гидравлическим патроном



Установка руки измерения инструмента на токарный с ЧПУ

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Установка руки измерения инструмента на токарный с ЧПУ конструкторская проработка

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ТС1640Ф3 — возможность комплектования подвижным и неподвижным люнетом. Увеличение количества позиций резцедрежки до 8, VDI50



Люнеты большогно диаметра для ТС1640Ф3

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ТС1720 — теперь и с барфидером (податчиком прутка — до 1650 мм и диаметр до 50 мм), возможность установки цангового патрона SMW autoblock



Цанговый патрон для ТС1720Ф4

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Один из способов подачи прутка — установка вытягивателя прутка (барпуллера) в гнездо резцедержки. Применение рекомендуется на небольших партиях прутков до 25 мм диаметром и общей длиной не более 600~800 мм



Вытягиватель прутка токарного станка ТС1720Ф4

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Проверка револьверной головки

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ТС1720Ф4 — установка уловителя обработатити заготовок. (требует подключения к станку воздуха).

Вертикальные обрабатывающие центры

Современные CAD программы позволяют значительно сократить время на разработку новых технических решений и реализацию установки новых опций на станок

— установка наклонно-поворотного стола (ручной наклон, поворот от ЧПУ)

— реализация установки накладного стола работа 3+2 оси (до 5 одновременно)

Установка комплектов измерения детали и инструмента Hexagon (Германия)



Калибровка датчика измерения детали

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Измерение диаметра и длины инструмента

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Установка поворотной оси слева

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Обработка алюминиевых сплавов



Обработка заготовки из алюминия - на обрабатывающем центре ФС85МФ3

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Мы не отступаем от длительных тестовых прогонов собранных станков перед отгрузкой клиентам.



Тестовый прогон изготавливаемых станков

© stankomach.com

ФС110МФ5 - реализация установки накладного стола работа 3+2 оси (до 5 одновременно)



ФС110МФ5 накладной наклонно-поворотный стол

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Обработка детали в двухосевом столе

© stankomach.com

Тестовая обработка в наклонно-поворотном столе с ЧПУ

© stankomach.com (фото в процессе установки и наладки, без части защитных кожухов и кабельных систем.

— проработка конструкторской документации и установка шпинделя с прямым приводом и 18 000 оборотов. Специализированное решение для обработки алюминия. Конус HSK-A63.

— техническая реализация скорости перемещений по осям до 48 м/мин. Эксплуатация тестового образца, наработка на отказ.

— установка шпинделя BT50 и магазина инструментов BT50 на 24 позиции



Магазин инструмента под конус BT50

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Силовой рез



Силовой рез на фрезерном обрабатывающем центре

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Заготовка для тестирования силовой обработки

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Монтаж по станку без прикрас

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ФС85МФ3 Установка мотора оси Х на станину

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ФС130МФ5 — большой фрезерный станок с накладным наклонно-поворотным столом 250 мм

ФП80

— проработка модицикации ФП80МФ5 с наклонно-поворотным столом диаметром 400 мм.

ФГ40МФ4 — проект двухпаллетного горизонтального обрабатывающего центра дошел до стадии спаровки станины, установки направляющих и ШВП.



ФГ40МФ4 устройство смены паллет

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ФГ40МФ4 - шпиндель и колонна

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ФГ40МФ4 конуса центровки паллет и поворот рабочего стола

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— работы по термостабилизации — система охлаждение шпинделя, опор ШВП и внутри ШВП по каждой оси.

— 2 паллеты 400×400 мм, грузоподъемностью 500 кг

— подача СОЖ через шпиндель

— магазин на 40 инструментов

плановое окончание сборки и пусковых испытаний — ноябрь 2018

Посмотреть итоги производственной деятельности 2017 года