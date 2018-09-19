Итоги деятельности станкостроительного завода за 8 месяцев 2018го года
Достижения 8 месяцев 2018 года
С 2.04.2018 для удовлетворения возросшего спроса клиентов электромонтажный участок, цех фрезерных и цех токарных станков переведены на работу в 2 смены.
Токарные станки с ЧПУ
ТС16К20Ф3 — теперь задняя бабка с электромеханическим приводом ЭМГ-51 (опционально) .
Установка барфидера IEMCA Advantage 66 (требует опции гидростанция и гидравлический трехкулачковый или цанговый патрон). Пруток 13-38 мм, длиной до 1500мм.
Расширение возможностей сочетания опций. Гидравлический патрон, электромеханический привод пиноли и стружкосборник. Податчик прутка до 1.5м, пруток 25-62 мм
Развитие вариантов автоматизации измерения вылета и износа инструмента. Измерительная рука HPPA Renishaw для станка с гидравлическим патроном
ТС1640Ф3 — возможность комплектования подвижным и неподвижным люнетом. Увеличение количества позиций резцедрежки до 8, VDI50
ТС1720 — теперь и с барфидером (податчиком прутка — до 1650 мм и диаметр до 50 мм), возможность установки цангового патрона SMW autoblock
Один из способов подачи прутка — установка вытягивателя прутка (барпуллера) в гнездо резцедержки. Применение рекомендуется на небольших партиях прутков до 25 мм диаметром и общей длиной не более 600~800 мм
ТС1720Ф4 — установка уловителя обработатити заготовок. (требует подключения к станку воздуха).
Вертикальные обрабатывающие центры
Современные CAD программы позволяют значительно сократить время на разработку новых технических решений и реализацию установки новых опций на станок
— установка наклонно-поворотного стола (ручной наклон, поворот от ЧПУ)
— реализация установки накладного стола работа 3+2 оси (до 5 одновременно)
Установка комплектов измерения детали и инструмента Hexagon (Германия)
Обработка алюминиевых сплавов
Мы не отступаем от длительных тестовых прогонов собранных станков перед отгрузкой клиентам.
ФС110МФ5 - реализация установки накладного стола работа 3+2 оси (до 5 одновременно)
(фото в процессе установки и наладки, без части защитных кожухов и кабельных систем.
— проработка конструкторской документации и установка шпинделя с прямым приводом и 18 000 оборотов. Специализированное решение для обработки алюминия. Конус HSK-A63.
— техническая реализация скорости перемещений по осям до 48 м/мин. Эксплуатация тестового образца, наработка на отказ.
— установка шпинделя BT50 и магазина инструментов BT50 на 24 позиции
Силовой рез
ФС130МФ5 — большой фрезерный станок с накладным наклонно-поворотным столом 250 мм
ФП80
— проработка модицикации ФП80МФ5 с наклонно-поворотным столом диаметром 400 мм.
ФГ40МФ4 — проект двухпаллетного горизонтального обрабатывающего центра дошел до стадии спаровки станины, установки направляющих и ШВП.
— работы по термостабилизации — система охлаждение шпинделя, опор ШВП и внутри ШВП по каждой оси.
— 2 паллеты 400×400 мм, грузоподъемностью 500 кг
— подача СОЖ через шпиндель
— магазин на 40 инструментов
плановое окончание сборки и пусковых испытаний — ноябрь 2018
Посмотреть итоги производственной деятельности 2017 года
19.09.1814:49:59
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