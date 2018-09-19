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Тверской станкостроительный завод™ ⇒ Производство

Итоги деятельности станкостроительного завода за 8 месяцев 2018го года

Достижения 8 месяцев 2018 года

С 2.04.2018 для удовлетворения возросшего спроса клиентов электромонтажный участок, цех фрезерных и цех токарных станков переведены на работу в 2 смены.

Токарные станки с ЧПУ

ТС16К20Ф3 — теперь задняя бабка с электромеханическим приводом ЭМГ-51 (опционально) .

  • Бюджетный токарный с ЧПУ ТС16К20Ф3
  • Бюджетный токарный с ЧПУ ТС16К20Ф3
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Установка барфидера IEMCA Advantage 66 (требует опции гидростанция и гидравлический трехкулачковый или цанговый патрон). Пруток 13-38 мм, длиной до 1500мм.

  • Токарный с ЧПУ и барфидером IEMCA
  • Токарный с ЧПУ и барфидером IEMCA
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ТС1625Ф3

Расширение возможностей сочетания опций. Гидравлический патрон, электромеханический привод пиноли и стружкосборник. Податчик прутка до 1.5м, пруток 25-62 мм

  • ТС1625Ф3 с ЭМГ и стружкосборником
  • ТС1625Ф3 с ЭМГ и стружкосборником
  •  © stankomach.com

Развитие вариантов автоматизации измерения вылета и износа инструмента. Измерительная рука HPPA Renishaw для станка с гидравлическим патроном

  • Установка руки измерения инструмента на токарный с ЧПУ
  • Установка руки измерения инструмента на токарный с ЧПУ
  •  © stankomach.com
  • Установка руки измерения инструмента на токарный с ЧПУ конструкторская проработка
  • Установка руки измерения инструмента на токарный с ЧПУ конструкторская проработка
  •  © stankomach.com

ТС1640Ф3 — возможность комплектования подвижным и неподвижным люнетом. Увеличение количества позиций резцедрежки до 8, VDI50

  • Люнеты большогно диаметра для ТС1640Ф3
  • Люнеты большогно диаметра для ТС1640Ф3
  •  © stankomach.com

ТС1720 — теперь и с барфидером (податчиком прутка — до 1650 мм и диаметр до 50 мм), возможность установки цангового патрона SMW autoblock

  • Цанговый патрон для ТС1720Ф4
  • Цанговый патрон для ТС1720Ф4
  •  © stankomach.com

Один из способов подачи прутка — установка вытягивателя прутка (барпуллера) в гнездо резцедержки. Применение рекомендуется на небольших партиях прутков до 25 мм диаметром и общей длиной не более 600~800 мм

  • Вытягиватель прутка токарного станка ТС1720Ф4
  • Вытягиватель прутка токарного станка ТС1720Ф4
  •  © stankomach.com
  • Проверка револьверной головки
  • Проверка револьверной головки
  •  © stankomach.com

ТС1720Ф4 — установка уловителя обработатити заготовок. (требует подключения к станку воздуха).

Вертикальные обрабатывающие центры

Современные CAD программы позволяют значительно сократить время на разработку новых технических решений и реализацию установки новых опций на станок

— установка наклонно-поворотного стола (ручной наклон, поворот от ЧПУ)

 — реализация установки накладного стола работа 3+2 оси (до 5 одновременно)

Установка комплектов измерения детали и инструмента Hexagon (Германия)

  • Калибровка датчика измерения детали
  • Калибровка датчика измерения детали
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  • Измерение диаметра и длины инструмента
  • Измерение диаметра и длины инструмента
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  • Установка поворотной оси слева
  • Установка поворотной оси слева
  •  © stankomach.com

Обработка алюминиевых сплавов

  • Обработка заготовки из алюминия - на обрабатывающем центре ФС85МФ3
  • Обработка заготовки из алюминия - на обрабатывающем центре ФС85МФ3
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Мы не отступаем от длительных тестовых прогонов собранных станков перед отгрузкой клиентам.

  • Тестовый прогон изготавливаемых станков
  • Тестовый прогон изготавливаемых станков
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ФС110МФ5 - реализация установки накладного стола работа 3+2 оси (до 5 одновременно)

  • ФС110МФ5 накладной наклонно-поворотный стол
  • ФС110МФ5 накладной наклонно-поворотный стол
  •  © stankomach.com
  • Обработка детали в двухосевом столе
  • Обработка детали в двухосевом столе
  •  © stankomach.com
  • Тестовая обработка в наклонно-поворотном столе с ЧПУ
  • Тестовая обработка в наклонно-поворотном столе с ЧПУ
  •  © stankomach.com
(фото в процессе установки и наладки, без части защитных кожухов и кабельных систем.

— проработка конструкторской документации и установка шпинделя с прямым приводом и 18 000 оборотов. Специализированное решение для обработки алюминия. Конус HSK-A63.

— техническая реализация скорости перемещений по осям до 48 м/мин. Эксплуатация тестового образца, наработка на отказ.

— установка шпинделя BT50 и магазина инструментов BT50 на 24 позиции

  • Магазин инструмента под конус BT50
  • Магазин инструмента под конус BT50
  •  © stankomach.com

Силовой рез

  • Силовой рез на фрезерном обрабатывающем центре
  • Силовой рез на фрезерном обрабатывающем центре
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  • Заготовка для тестирования силовой обработки
  • Заготовка для тестирования силовой обработки
  •  © stankomach.com

  • Монтаж по станку без прикрас
  • Монтаж по станку без прикрас
  •  © stankomach.com
  • ФС85МФ3 Установка мотора оси Х на станину
  • ФС85МФ3 Установка мотора оси Х на станину
  •  © stankomach.com

ФС130МФ5 — большой фрезерный станок с накладным наклонно-поворотным столом 250 мм

ФП80

— проработка модицикации ФП80МФ5 с наклонно-поворотным столом диаметром 400 мм.

ФГ40МФ4 — проект двухпаллетного горизонтального обрабатывающего центра дошел до стадии спаровки станины, установки направляющих и ШВП.

  • ФГ40МФ4 устройство смены паллет
  • ФГ40МФ4 устройство смены паллет
  •  © stankomach.com
  • ФГ40МФ4 - шпиндель и колонна
  • ФГ40МФ4 - шпиндель и колонна
  •  © stankomach.com
  • ФГ40МФ4 конуса центровки паллет и поворот рабочего стола
  • ФГ40МФ4 конуса центровки паллет и поворот рабочего стола
  •  © stankomach.com

— работы по термостабилизации — система охлаждение шпинделя, опор ШВП и внутри ШВП по каждой оси.

— 2 паллеты 400×400 мм, грузоподъемностью 500 кг

— подача СОЖ через шпиндель

— магазин на 40 инструментов

плановое окончание сборки и пусковых испытаний — ноябрь 2018

Посмотреть итоги производственной деятельности 2017 года

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https://stankomach.com/novosti/2018_fin.html

станкостроительный завод, токарный станок ЧПУ, обрабатывающий центр, податчик прутка, ловитель детали
  • Нет аватара Инженер2015
    19.09.1814:49:59

    Успехов вашей компании    

    есть ли пошлины для подобной импортной продукции?

    #1070600
    • Нет аватара tverstankozavod
      19.09.1815:14:12

      приходите в Москву, выставка Технофорум в осктябре, на наш стенд в Экспоцентре Павильон 1. станет несколько грустно от количества экспонентов.

      но чем больше конкуренция — тем лучше конечному потребителю должно быть

      #1070606
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