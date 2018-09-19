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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Введены в эксплуатацию 6 га первой очереди тепличного комплекса ООО «Родина» в Воронежской области

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ри кредитной поддержке Россельхозбанка введеныв эксплуатацию 6га первой очереди тепличного комплекса пятого поколения ООО «Родина» для круглогодичного выращивания овощей и зеленных культур. На строительство предприятия РСХБ открыл кредитную линию на сумму свыше 1 млрд рублей. Производство находится в Семилукcком районе Воронежской области.

Проект предусматривает создание комплекса по выращиванию свыше 3,6 тысяч тонн томатов и 209 тонн салата в год с применением уникальной системы климат-контроля Ultra Clima. Система позволяет минимизировать влияние на урожай негативных воздействий внешней среды и обеспечить повышенную урожайность за счет оптимального управления инженерной и агрономической инфраструктурой предприятия.

Воронежская область — один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции страны. РСХБ как основной кредитор АПК поддерживает предприятия сельского хозяйства и смежных отраслей региона. За время своей работы в области Банк направил на еe развитие 237 млрд рублей, из них 202 млрд рублей было выдано клиентам АПК.

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http://mcx.ru/press-service/regions/rckhb-napravil-svyshe-1-mlrd-rubley-na-stroitelstvo-teplichnogo-kompleksa-v-voronezhskoy-oblasti/

Воронежская область, тепличный комплекс, сельское хозяйство
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