Добавить статью
Новые заводы и цеха

На Антипинском НПЗ началось промышленное производство бензина Евро-5

  •  © www.vsluh.ru

Антипинский НПЗ в г. Тюмени приступил к промышленному выпуску бензинов марок АИ-95, АИ-92 и АИ-80 стандарта качества Евро-5. После пусконаладочных работ на комбинированной установке по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ) завершилась реализация третьей технологической очереди строительства завода. Теперь предприятие ждут работы по модернизации производственных объектов, а также наращиванию пропускной способности и мощности нефтепровода и нефтепродуктопровода. Проектная мощность переработки установки составляет 950 тыс. т/год, из которых совокупная мощность производства автомобильных бензинов стандарта Евро-5 — 800 тыс. т/год.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.annpz.ru/pressroom/news/antipinsky_oil_refinery_has_started_industrial_pro/

Тюмень, Антипинский НПЗ, производство, Евро-5
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,