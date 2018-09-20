На Антипинском НПЗ началось промышленное производство бензина Евро-5

Антипинский НПЗ в г. Тюмени приступил к промышленному выпуску бензинов марок АИ-95, АИ-92 и АИ-80 стандарта качества Евро-5. После пусконаладочных работ на комбинированной установке по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ) завершилась реализация третьей технологической очереди строительства завода. Теперь предприятие ждут работы по модернизации производственных объектов, а также наращиванию пропускной способности и мощности нефтепровода и нефтепродуктопровода. Проектная мощность переработки установки составляет 950 тыс. т/год, из которых совокупная мощность производства автомобильных бензинов стандарта Евро-5 — 800 тыс. т/год.