ГАЗ показал долгожданного преемника «шишиги»

На выставке коммерческого автотранспорта (IAA) представили новую модель внедорожного грузового автомобиля «Садко NEXT».

Напомним, что этот автомобиль впервые показали еще в 2014 году, после чего производитель из Нижнего Новгорода взял паузу. Изначально выход «Садко NEXT» планировался на 2019 год, но из-за большого заказа работу над моделью решили ускорить. В итоге, как ожидалось, премьера состоялась раньше.

Отметим, что показанная в Ганновере машина — праворульная. Что, к слову, не стало сюрпризом. Ранее в беседе с «Авто Mail.Ru » президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин говорил, что именно на такие автомобили оставил большой предзаказ неизвестный клиент. Впрочем, версии с левым рулем также будут запущены в серию.

«Садко NEXT» получил высокий клиренс в 315 мм, а также понижающую передачу и блокировку дифференциалов, которые можно переключать из кабины водителя с помощью кнопок, а не рычагов.

Помимо прочего модель получила модернизированную переднюю подвеску и полностью пневматическую тормозную систему.

Опционально автомобиль может быть укомплектован вторым топливным баком объемом 95 л, лебедкой, шноркелем. В зависимости от требований заказчика на автомобиль устанавливается силовой агрегат стандарта «Евро-3», «Евро-4», «Евро-5».