В Вологде началось строительство завода по производству ультразвукового оборудования

Торжественное мероприятие по началу строительства второй очереди завода ООО «Александра плюс» прошло 20 сентября в Вологде.

Планируется, что в новом цехе площадью почти 2000 квадратных метров будет производиться высокоэффективное ультразвуковое оборудование для предприятий атомной энергетики, авиастроения и космической промышленности, металлургической и горнодобывающей промышленности. Будут выпускаться автоматизированные ультразвуковые линии для корпорации Росатом, авиастроения, металлургии, химической промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. Также планируется открыть российско-швейцарское предприятие по производству обеззараживающих ультрафиолетовых ламп.

Объем инвестиций — порядка 100 млн рублей. Объемы выпуска продукции — 150 млн рублей в год. Будет создано 30 рабочих мест. Сроки реализации проекта — 2 года (2018-2019 годы). На полную мощность проект выйдет через 3 года с начала строительства.Правительство области оказывает предприятию активную поддержку. За последние 8 лет «Александра-Плюс» получила государственную поддержку в объеме около 40 млн рублей. Это инновационные гранты, предоставление микрозаймов через «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства», субсидия на возмещение части затрат по лизинговому договору, средства федерального Фонда содействия инновациям, субсидия на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Научно-производственное предприятие «Александра-Плюс» создано 4 мая 2000 года. Основное направление деятельности — разработка технологий и производство оборудования на основе силового ультразвука.

Сейчас у предприятия больше 200 заказчиков по всей России. 18 лет инновационная компания работает на рынке. За это время получено 27 патентов на объекты промышленной собственности, в том числе 21 — на изобретения (включая один евразийский).

Новые мощности позволят предприятию увеличить выпуск готовой продукции вдвое. Больше трети планируют направить на экспорт в Казахстан, Белоруссию, Латвию и Литву.