На Сокольском деревообрабатывающем комбинате в Вологодской области запущена пеллетная линия

Пеллетное производство в обеспечение полного цикла переработки биомассы древесного сырья введено в эксплуатацию на флагмане деревянного домостроения Segezha Group (входит в АФК «Система») — Сокольском деревообрабатывающем комбинате в Вологодской области. Проект реализован совместно с компанией «Пелпром Вологда».

Мощность производства пеллет 10-12 тыс. тонн в год. Партнеры планируют обеспечивать российских потребителей и клиентов в странах ЕС биотопливом для автоматизированных котельных для отопления общественных зданий и индивидуальных домов.

С вводом в эксплуатацию пеллетной линии, весь образующийся в процессе производства объем сухих опилок и стружки будет использован для изготовления прессованных гранул — пеллет, являющихся эффективным и экологически-чистым топливом.

По словам руководителя предприятия, теплотворность пеллет, изготавливаемых под высоким давлением без добавления химических связующих, практически равна теплотворности каменного угля. А по сравнению с другими видами топлива (легкое масло, уголь-антрацит, кокс, природный газ) они в процессе горения выделяют значительно меньший объем серных соединений. Так что речь идет и о заметном снижении одного из ключевых факторов, ведущих к негативным изменениям климата, — парниковой эмиссии.

«Участок по производству пеллет позволит нам комплексно использовать всю биомассу древесного сырья, обеспечить утилизацию отходов лесопиления и деревообработки за счет преобразования их в биотопливные гранулы и тепловую энергию. Это безопасно и экологично, — констатировал генеральный директор Сокольского ДОК Константин Пастухов.

В Красноярском крае на промышленной площадке АО «Лесосибирский ЛДК № 1» (ООО «Ксилотек-Сибирь») Segezha Group завершает создание еще одного пеллетного завода в составе группы компаний. Общий объем производства по этому проекту более весомая — 70 тысяч тонн топливных гранул в год. Запуск пеллетного предприятия в Сибири запланирован на ноябрь 2018 года. А в Карелии на базе Сегежского ЦБК компания в рамках третьего этапа модернизации готовит запуск многотопливного котла на биомассе для производства пара под технологические процессы. Новое оборудование позволит применять в качестве топлива не только древесные отходы, но и осадок сточных вод. Новый МТК полностью зациклит процесс деревообработки. После реализации этого инвестиционного проекта совокупная мощность по энергетике Сегежского ЦБК составит 400 тонн пара в час и будет достаточной для наращивания объема производства мешочной бумаги еще на 110 тыс тонн в год.

В апреле 2018 года в ходе рабочей поездки в Лесосибирск президент Segezha Group Михаил Шамолин высказал мнение, что производство биотоплива — одно из важных направлений политики компании в области экологии и охраны окружающей среды. По его словам, холдинг интересуют комплексные решения в контексте темы многих переделов при работе с сырьём. Segezha Group системно развивает производство тепловой энергии из возобновляемых источников во всех дивизионах компании.