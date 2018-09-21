Итоги Международной олимпиады школьников по экономике

Международное жюри во главе с профессором Умберто Льявадором (Университет Помпеу Фабра, Испания) подвело итоги первой Международной олимпиады школьников по экономике, проходившей с 15 по 21 сентября в Москве.

Победу в командном зачете завоевала Латвия, серебро — у России, а бронза — у представителей Казахстана и Бразилии.

За личные достижения золотом были награждены 10 школьников, из которых двое россиян — Семен Табанаков и Сергей Кильчик. Также по две золотые медали завоевали представители Новой Зеландии и Бразилии, одну — школьник из Казахстана. Наибольшее количество золотых медалей — три — получили ребята из Латвии.

Серебряных медалей олимпиады удостоены 11 участников, в числе которых трое россиян. Среди 17 бронзовых медалистов также три представителя России. Кроме того, жюри олимпиады решило отдельно отметить 18 участников состязаний за выдающиеся результаты или решения на отдельных этапах соревнований, 5 из них представляют Россию.

В олимпиаде приняли участие 65 школьников — победителей соревнований национального уровня. Они представляли 13 стран. Соревнования включали три этапа, каждый со своей темой: экономика, финансовая грамотность и решение бизнес-кейса. Первые два этапа имели индивидуальный зачет, на последнем этапе участники работали в командах.