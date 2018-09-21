В Аэрофлот поставлен 50-й Сухой Суперджет 100!

Сегодня, 21.09.2018 очередной Sukhoi Superjet 100 был поставлен авиакомпании Аэрофлот.

Данный борт имеет регистрационный номер RA-89115 и заводской 95166. Первый полет самолет совершил 27.06.2018 . Это уже 27 поставленный ГСС SSJ-100 в этом году.

Полученный борт стал 50 бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота. Таким образом текущий контакт с ГСС на поставку через ВЭБ 30 SSJ-100 выполнен. В 2019 году планируются поставки Аэрофлоту SSJ-100 по недавно анонсированному контракту на 100 бортов.

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