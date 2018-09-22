Новое климатическое оборудование для военных аэродромов представил «Заслон» на «Армии-2018»

Научно-технический центр «Заслон» показал на выставке «Армия-2018» средства наземного обеспечения общего применения (СНО ОП), в частности климатическое оборудование и электроагрегаты. Главный конструктор предприятия Алексей Васин рассказал Mil.Press Военное о четырех экспонатах выставки из области СНО ОП — как разрабатываемых, так и серийных.





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«Заслон» показал на выставке аэродромный подвижный электроагрегат АПА-100У на базе шасси автомобиля «Урал». Изделие служит для питания бортовой сети летательных аппаратов, одиночного и группового электростартерного запуска. Электроагрегат разработали в 2016 году, с 2017 года налажен его серийный выпуск. К настоящему времени успешно завершены два государственных контракта на поставку АПА-100У.

Аэродромный кондиционер АК1,6-20-1-1У на шасси автомобиля «Урал» сейчас разрабатывается, опытно-конструкторскую работу по теме изделия планируют завершить в 2019 году, добавил Васин.

Изделие отличается от выпускаемых сегодня тем, что используется для обслуживания воздушных судов (ВС), требующих большого расхода воздуха, — отметил главный конструктор. — Кондиционер позволяет обслуживать четыре типа ВС одновременно, разветвляя рукава. Управление устройством можно вести также из кабины.





© Фото из открытых источников

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