АО «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») получило патент на промышленный образец малогабаритного тепловизионного монокуляра. Прибор предназначен для наблюдения в условиях ограниченной видимости и может применяться для обнаружения стационарных и движущихся объектов в любое время суток, независимо от освещённости и погодных условий.

В основе монокуляра — неохлаждаемая микроболометрическая матрица. Это решение обеспечивает высокую чувствительность и стабильность работы при минимальном энергопотреблении.

Конструкция позволяет адаптировать прибор под разные задачи: оператор может закрепить его на каске, освободив руки, использовать в руке для быстрого осмотра местности или установить на треногу для длительного стационарного наблюдения. Времени автономной работы одного заряда хватает более чем на четыре часа непрерывной работы, уточнили в Концерне.