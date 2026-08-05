Холдинг «Кордиант» внедрил в своем научно-техническом центре «Интайр» при Ярославском шинном заводе новое оборудование по 3D-печати.

С помощью этого оборудования по технологиям быстрого прототипирования будут делать экспериментальные протекторы для шин перспективных поколений.

Технология позволяет создавать макеты, по эксплуатационным характеристикам максимально схожие с настоящими шинами. На этих макетах будет проводиться контроль геометрических параметров разрабатываемых продуктов, пояснили в пресс-службе компании.

Технология позволяет оптимизировать расположение и доводить геометрию элементов протектора еще на этапе разработки. Размеры области печати 3D-принтера — 350×350×350 мм.

Для макетирования используются такие материалы, как полиэтилентерефталат-гликоль (PETG), полилактид (PLA), термопластичный полиуретан (TPU). TPU — гибкий полимер с высокой износостойкостью и отличной ударопрочностью. Благодаря своей эластичности он позволяет точно воспроизводить деформируемые элементы протектора, достоверно оценивать их геометрию и поведение при нагрузке.

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Источник: Кордиант