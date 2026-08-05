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artal Модернизация

Кордиант научился печатать прототипы новых шин

© resizer.mail.ru

Холдинг «Кордиант» внедрил в своем научно-техническом центре «Интайр» при Ярославском шинном заводе новое оборудование по 3D-печати.

С помощью этого оборудования по технологиям быстрого прототипирования будут делать экспериментальные протекторы для шин перспективных поколений.

Технология позволяет создавать макеты, по эксплуатационным характеристикам максимально схожие с настоящими шинами. На этих макетах будет проводиться контроль геометрических параметров разрабатываемых продуктов, пояснили в пресс-службе компании.

Технология позволяет оптимизировать расположение и доводить геометрию элементов протектора еще на этапе разработки. Размеры области печати 3D-принтера — 350×350×350 мм.

Для макетирования используются такие материалы, как полиэтилентерефталат-гликоль (PETG), полилактид (PLA), термопластичный полиуретан (TPU). TPU — гибкий полимер с высокой износостойкостью и отличной ударопрочностью. Благодаря своей эластичности он позволяет точно воспроизводить деформируемые элементы протектора, достоверно оценивать их геометрию и поведение при нагрузке.

https://auto.ma...na-3d-printere/

Источник: Кордиант

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Источник: news.drom.ru

Комментарии 3

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  • Badassgoliath Badassgoliath05.08.26 15:14:42
    Холдинг «Кордиант» внедрил в своем научно-техническом центре «Интайр» при Ярославском шинном заводе новое оборудование по 3D-печати.


    Поставили импортный принтер.

    Кордиант научился печатать прототипы новых шин


    И что тут особенного? Три-дэ принтер на то и существует, чтобы на нём печатать.
    Вот если бы они сам принтер изготовили или действующие шины научились на нём печатать (а не прототипы для разработки геометрии) — вот тогда это было бы ого-го.
    Ну это примерно как я написал бы, мол, я оборудовал свой стол лазерным принтером и научился на нём печатать буквы и слова.

    #1320107
    • Нет аватара DimaY05.08.26 15:55:53

      Ну тут необычный принтер, в том смысле, что надо печатать резиносмесью, вообще то слабо себе представляю, как это работает. Шина это все-таки не только рисунок протектора, а система из корда, протектора, да и состав резиновой смеси очень важен. Серийные шины смысла печатать нет, долго и дорого.
      Разрабатывать такой принтер самим, зачем? Сколько их нужно?

      #1320110
  • Нет аватара termometrix05.08.26 17:53:18

    Новая инновационная установка позволяет кратно ускорить тестирование и выпуск сложных протекторов, включая спортивные и зимние линейки.

    #1320117