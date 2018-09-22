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Экспорт

«КОМЗ-Экспорт» и «Русская механика» поставили электромобили и квадроциклы для полиции Казахстана

  •  © tigarbo.ru

Два новых электромобиля производства ЗАО «КОМЗ-Экспорт» будут использовать для охраны общественного порядка на набережной Каспийского моря. Новые машины оснащены всеми необходимыми спецсредствами.

«Русская механика» поставила пять квадроциклов РМ 800 UTV (side-by-side) для полицейской службы Республики Казахстан. Машины вручили сотрудникам Департамента внутренних дел Мангистауской области.

На РМ 800 UTV серийного производства уже установлены световые и звуковые спецсигналы. Полицейские используют технику при выполнении задач по борьбе с преступностью. Свойства, преимущества квадроциклов соответствуют климатическим (крайне засушливым) условиям и рельефу местности Мангистау, облегчают работу сотрудников МВД.

Продвижением продукции РМ в Казахстане занимается официальный дистрибьютор предприятия в Астане компания «Квадроцентр». Сотрудничество между «Русской механикой» и «Квадроцентром» успешно развивается уже несколько лет. Переговоры о поставках техники были проведены в декабре прошлого года на конференции дилеров, где присутствовали потенциальные заказчики, в том числе члены комитета национальной безопасности, МЧС, МВД, пограничной службы Казахстана.

  •  © tigarbo.ru
  •  © go-rm.ru

Ранее сайт Сделано у Нас сообщал, что ЗАО «КОМЗ-Экспорт» изготовил и произвел отгрузку очередной партии электромобилей «Элекар 5Е-TIGARBO» в город Ростов-на-Дону sdelanounas.ru/blogs/108484/

 http://go-rm.ru/news20180627.html 

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http://www.tigarbo.ru/stati/item/283-avtopark-magnistayskih-policeiskih.html

КОМЗ-Экспорт
  • Нет аватара NeoGeography
    23.09.1800:25:43

    Зимой в них холодновато будет

    #1071516
    • Нет аватара brat_po_razumu
      23.09.1801:55:15

      Но теплее, чем полицейскому в Швеции на коне или велосипеде, не так ли?

      •  © world.lib.ru

      •  © world.lib.ru

      •  © world.lib.ru

      Так что можешь поныть над незадачливыми шведами.

      #1071522
  • Нет аватара malikszh
    23.09.1806:07:02

    Им как раз это надо)), экспериментаторы хреновые

    #1071546
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