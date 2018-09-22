«КОМЗ-Экспорт» и «Русская механика» поставили электромобили и квадроциклы для полиции Казахстана

Два новых электромобиля производства ЗАО «КОМЗ-Экспорт» будут использовать для охраны общественного порядка на набережной Каспийского моря. Новые машины оснащены всеми необходимыми спецсредствами.

«Русская механика» поставила пять квадроциклов РМ 800 UTV (side-by-side) для полицейской службы Республики Казахстан. Машины вручили сотрудникам Департамента внутренних дел Мангистауской области.

На РМ 800 UTV серийного производства уже установлены световые и звуковые спецсигналы. Полицейские используют технику при выполнении задач по борьбе с преступностью. Свойства, преимущества квадроциклов соответствуют климатическим (крайне засушливым) условиям и рельефу местности Мангистау, облегчают работу сотрудников МВД.

Продвижением продукции РМ в Казахстане занимается официальный дистрибьютор предприятия в Астане компания «Квадроцентр». Сотрудничество между «Русской механикой» и «Квадроцентром» успешно развивается уже несколько лет. Переговоры о поставках техники были проведены в декабре прошлого года на конференции дилеров, где присутствовали потенциальные заказчики, в том числе члены комитета национальной безопасности, МЧС, МВД, пограничной службы Казахстана.

Ранее сайт Сделано у Нас сообщал, что ЗАО «КОМЗ-Экспорт» изготовил и произвел отгрузку очередной партии электромобилей «Элекар 5Е-TIGARBO» в город Ростов-на-Дону sdelanounas.ru/blogs/108484/

http://go-rm.ru/news20180627.html