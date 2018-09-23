КМУ Чайка-Tadano на базе ГАЗон NEXT с двухрядной 7-местной кабиной «Тайга»

Одна из ключевых особенностей нового автомобиля в том, что автогидроподъёмник производства АЗ «Чайка-Сервис» оснащен двухрядной 7-местной кабиной «Тайга» с увеличенными размерами, которая также является собственной разработкой. Кабина оснащена четырьмя дверьми, что делает ее более комфортной для эксплуатации, а широкий дверной проём позволяет осуществлять незатруднительную посадку и высадку бригады рабочих. Также для доступа в кабину автомобиль оснащен широкими травмобезопасными подножками.

Такой автомобиль будет комфортным средством для перевозки небольшой бригады рабочих и сопутствующего инструмента.

Основные характеристики:

Количество посадочных мест — 7;

Количество дверей — 4;

Внутренние размеры кабины (ДхШхВ, мм): 2115×2175×1810;

Отсек второго ряда сидений и штатная трехместная кабина выполнены единым блоком и представляют собой цельное пространство.

КМУ Чайка-Tadano

Оба грузовика оснащены тросовым кран-манипулятором Чайка-TadanoTM-ZE364. Характеристики данной модели:

грузоподъемность на максимальном вылете — 450 кг;

максимальный вылет стрелы — 9,8 метров;

грузоподъёмность на минимальном вылете — 3000 кг;

минимальный вылет — 2,5 метра.

© chaika-service.ru



Погрузку-разгрузку оборудования из бортовой платформы с помощью крана-манипулятора может осуществлять один человек, без привлечения дополнительной рабочей силы, это экономит время, силы и средства.

Подобный тип спецтехники позволит эффективно решать разнообразные задачи в области профессионального строительства, а также в области грузоперевозок материалов, оборудования. Использование крана-манипулятора позволит осуществлять погрузочно-разгрузочные работы широкого профиля.

Автомобиль оснащен бортовой платформой из стального профиля Fuhrmann. Главная особенность такого профиля в его способе изготовления с помощью непрерывной лазерной сварки, что исключает появления скрытых полостей, а значит, позволяет сделать профиль герметичным и коррозионостойким.

Автомобильный завод «Чайка-Сервис» устанавливает КМУ Tadano на любое шасси отечественного или иностранного производства.