В Калининградской области впервые началось промышленное выращивание орехов

Первый в регионе промышленный ореховый сад площадью 83 гектара разместился в Гвардейском городском округе. Инвестор ООО «Аквамарин-Балт» в ближайшей перспективе намерен расширить площадь закладки до 200 гектаров.

В настоящее время на участке растут саженцы грецкого ореха, в дальнейшем ассортимент будет расширен за счет фундука. Выращиваемые сорта отличаются морозостойкостью, поздними сроками цветения, тонкой скорлупой. Первые плоды ожидаются на пятый-шестой год роста. Массовое плодоношение наступит через 7 лет.

Как сообщила директор компании Светлана Матвеева, планируется также создать питомник по выращиванию орехоплодных саженцев для последующей реализации в регионе.

«Мы в первую очередь ориентированы на область, северо-запад России», — отметила Светлана Матвеева.

В среднесрочной перспективе хозяйство планирует организовать цех по переработке ореха, в том числе закупленного у жителей.

«Это позволит нам, как реализаторам, не зависеть от импортных поставок. Кроме того, компания „Аквамарин-Балт“ занимается выращиванием саженцев, которые впоследствии сможет поставлять и по области, и в другие регионы России. Калининградская область может стать центром развития генетики и селекции», — сказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Она также добавила, что компания может претендовать на государственную поддержку по линии развития садоводства — на субсидирование части затрат по закладке сада.