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Агропром и пищевая промышленность

В Калининградской области впервые началось промышленное выращивание орехов

  •  © gov39.ru

Первый в регионе промышленный ореховый сад площадью 83 гектара разместился в Гвардейском городском округе. Инвестор ООО «Аквамарин-Балт» в ближайшей перспективе намерен расширить площадь закладки до 200 гектаров.

В настоящее время на участке растут саженцы грецкого ореха, в дальнейшем ассортимент будет расширен за счет фундука. Выращиваемые сорта отличаются морозостойкостью, поздними сроками цветения, тонкой скорлупой. Первые плоды ожидаются на пятый-шестой год роста. Массовое плодоношение наступит через 7 лет.

Как сообщила директор компании Светлана Матвеева, планируется также создать питомник по выращиванию орехоплодных саженцев для последующей реализации в регионе.

«Мы в первую очередь ориентированы на область, северо-запад России», — отметила Светлана Матвеева.

В среднесрочной перспективе хозяйство планирует организовать цех по переработке ореха, в том числе закупленного у жителей.

«Это позволит нам, как реализаторам, не зависеть от импортных поставок. Кроме того, компания „Аквамарин-Балт“ занимается выращиванием саженцев, которые впоследствии сможет поставлять и по области, и в другие регионы России. Калининградская область может стать центром развития генетики и селекции», — сказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Она также добавила, что компания может претендовать на государственную поддержку по линии развития садоводства — на субсидирование части затрат по закладке сада.

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https://gov39.ru/news/101/141592/

Калининградская область, садоводство
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    23.09.1819:12:03

        успехов!

    #1071685
  • Нет аватара termometrix
    23.09.1819:22:09

    Чем больше таких насаждений,тем лучше!

    #1071692
  • Нет аватара ivania
    23.09.1819:33:08

    Это новые сорта орехов?

    #1071694
  • aleco aleco
    23.09.1819:52:52

    климатит там орехам?

    #1071697
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      23.09.1819:57:17

      В крайнем случае привьют на манчжурский — он до -40° выдерживает.    

      #1071699
  • aleco aleco
    23.09.1820:01:53

    тоже вариант

    в любом случае — нравится

    даёшь орехи!

    #1071701
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