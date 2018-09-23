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Россию принуждают к развитию. Переходим от слов к делу

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2gxrZ8XLjTQ

Те задачи, которые поставлены сейчас перед Россией, призваны встряхнуть и пересобрать всю экономику, дав ей импульс к быстрому росту. Уже сейчас начался переход от слов к делу — в проект вступают крупнейшие компании

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экономика, новое производство, промышленность
  • Корбен Далас Корбен Далас
    23.09.1819:14:02

    Спасибо Евгений!   

    #1071688
  • Нет аватара mikel29
    23.09.1819:28:40

    Всё хорошо, но «дорогая стоимость» на 3:47…

    Цена/стоимость — низкая/высокая.

    Товар — дорогой/дешевый.

    Ну нельзя уже на таком уровне так к языку относится.

    #1071693
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    23.09.1820:37:49

    принуждают отличное слово! уж как Россия не отказывалась в ельцинские времена и времена нынешнего от развития своего,как не хотела влезть на третьих ролях в мировой рынок,всё-таки не дают ей это сделать. если бы санкций не было их стоило бы придумать!

    так по Оке путешествуешь и реально видишь,то там поле стали пахать,то сено косить на ранее заросших полях. в сельском хозяйстве прогресс идёт и это очень радует. к сожалению,в промышленности результатов таких пока нет

    #1071706
  • Нет аватара Ermak
    23.09.1821:43:09

    Мне больше всего понравился яндекс навигатор в кабине пилота! Скорость 900 при разрешенной в 60. Там ведь наверняка андроид стоит. И если в google есть данные о пользователе, то американцы, наверное смогут и местоположение самолета таким образом определять. Смогут?

    #1071715
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