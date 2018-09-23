Россию принуждают к развитию. Переходим от слов к делу
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2gxrZ8XLjTQ
Те задачи, которые поставлены сейчас перед Россией, призваны встряхнуть и пересобрать всю экономику, дав ей импульс к быстрому росту. Уже сейчас начался переход от слов к делу — в проект вступают крупнейшие компании
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- Евгений Супер
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