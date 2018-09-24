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Производство

Компания ПЕРГАМ на выставке Gastech-2018 показала свои разработки

  • ДЛС-КС мини Ex
  • ДЛС-КС мини Ex
  •  © Фото из открытых источников

Компания ПЕРГАМ продемонстрировала на выставке в Барселоне российские разработки. Gastech — одна из крупнейших нефтегазовых выставок, работает с 1972 года и проходит в разных регионах мира. Выставка и конференция Gastech 2018 в этом году прошла с 17-20 сентября 2018 года в Барселоне, Испания.

Компания ПЕРГАМ приняла участие в выставке Gastech 2018. В третий раз посетили Gastech в качестве участника. Газовой тематикой мы плотно занимаемся с 2003 года. Разрабатываем уникальное оборудование для поиска утечек газа. На выставке Gastech — 2018 показали наши собственные разработки.

  • Взрывозащищённый лазерный детектор метана
  • Взрывозащищённый лазерный детектор метана
  •  © Фото из открытых источников

Переносная система мониторинга утечек метана на площадных объектах

ДЛС-КС мини Ex (LMS-mini) — портативная взрывозащищённая версия лазерного детектора утечек метана ДЛС-Пергам. Используется для обнаружения утечек газа на открытых и закрытых площадных объектах. Система полностью автоматизирована, позволяет вести круглосуточный мониторинг утечек на ГРС, КС и ГРП. Применяется для мониторинга утечек газа на объектах газораспределительных организаций и ЖКХ. Недавно «ДЛС-КС мини» прошёл приёмочные испытания на объекте «Газпром трансгаз Москва». LMS-mini находит утечки природного газа из газопроводов высокого и низкого давления и других источников с расстояния 0 — 60 м путём измерения поглощения лазерного излучения в линии поглощения метана.

  • Лазерный детектор метана Сделано в России
  • Лазерный детектор метана Сделано в России
  •  © Фото из открытых источников

Портативная система «ДЛС-КС мини» устанавливается на треноге и может использоваться для мониторинга утечек метана в цехах и производственных помещениях. LMS-mini удобна тем, что с помощью одного прибора можно контролировать несколько объектов поочерёдно. Вес системы всего 40 кг. Прибор устанавливается так, чтобы поле зрения перекрывало всю площадь контролируемой территории. Система обеспечивает круговой обзор в радиусе до 60 м (с возможностью увеличения расстояния детектирования до 600 м). Детектор предназначен для работы в зонах, содержащих взрывоопасные смеси категорий IIA и IIB групп Т1-Т6 без какой-либо дополнительной защиты с маркировкой взрывозащиты 1Ех dIIBT6Gb.

  • Разработка компании ПЕРГАМ
  • Разработка компании ПЕРГАМ
  •  © Фото из открытых источников

Видео: мини-презентация наших систем ДЛС-КС и ДЛС-КС мини

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/uR4695Iqarg

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утечки газа, течеискатель, газоанализатор, пергам, длс, оборудование российского производства
  • Александр Зрячих Александр Зрячих
    24.09.1810:39:13

    А можно уточнить где именно производится это оборудование? На сайте компании нет ни слова о собственном производстве…

    Компания ПЕРГАМ в датах и цифрах:

    65 — количество известных зарубежных компаний, лидеров в области производства систем неразрушающего контроля и диагностики, продукцию которых мы представляем

    3400 — ассортимент оборудования представленного в каталоге

    11 — количество уникальных приборов поставляемых под брендом ПЕРГАМ.

    #1071834
    • Комментарий удален
    • pergam pergam
      24.09.1812:21:28

      Оборудование производится в нашем научно-производственном центре в Москве, ПО для ДЛС тоже пишем сами. Регулярно проводим испытания, выезжаем к заказчикам с демонстрациями. Если Вы из Москвы, можете приехать к нам в офис и пообщаться лично с нашими инженерами. К сожалению здесь нельзя прикрепить файлы брошюр, на нашем сайте в разделе Пресс-центр / Каталоги можно скачать PDF-каталоги или заказать печатные версии буклетов по почте.

      Отредактировано: pergam~12:43 24.09.18
      #1071871
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