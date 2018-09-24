Нерюнгри с высоты

Нерюнгри — небольшой город на юге Якутии, на правом берегу реки Чульман. По-эвенкийски его название звучит как Ньируунгра, то есть «река хариусов», но местные жители зовут его ласковым прозвищем Нюрка. Своим появлением город обязан месторождению «чёрного бриллианта» — коксующегося угля, поэтому День шахтёра здесь всегда отмечают с особым размахом и даже футбольный стадион носит название «Горняк».

1. Официальной датой рождения Нерюнгри считается 6 ноября 1975 года, но поселение на этом месте появилось в 1952-м. Сначала здесь стояли палатки геологоразведчиков, затем — двухэтажные дома шахтёров. В 1964-м из Нерюнгринского месторождения был поднят первый ковш коксующегося угля, а спустя 11 лет возле шахтёрского посёлка начали строить настоящий город.

Население второго по численности города Якутии составляет чуть больше 57 тысяч человек. Город стоит на северных отрогах Станового хребта, поэтому средняя высота над уровнем моря довольно внушительная — 837 метров.В Нерюнгри всего 63 улицы, главные из которых — проспекты Дружбы народов и Ленина.Нерюнгри расположен на одной широте с Москвой, но климат здесь гораздо более жёсткий: среднегодовая температура составляет -6,9 °C. Зимой столбик термометра редко поднимается выше -30 °C, а в экстремально морозные дни может опускаться до -61 °C.Здание городской администрации находится в самом центре Нерюнгри — на пересечении проспектов Дружбы народов и Ленина. В сквере напротив него в 2015 году установили памятник Святой великомученице Варваре, которую считают покровительницей горняков. Через год рядом появилась скульптура «Рудознатец» — увеличенная в 10 раз копия немецкой статуэтки, созданной в 1893 году. Мужчина в форме горного служащего держит в одной руке кусок руды, а второй опирается на кирку.Храм Казанской иконы Божией Матери — главный православный храм Нерюнгри.При храме открыта детская воскресная школа, а для взрослых проводят библейско-богословские курсы. Здесь можно научиться церковному пению и посетить храмовую библиотеку, которая открыта для всех горожан.Проспект Ленина, как и многие другие центральные улицы, получил своё название только в 1982 году. До этого он был известен как дорога № 8, а проспект Дружбы народов был дорогой № 5.Город разделён на 12 кварталов, названных буквами алфавита: «А», «Б», «В», «Г» и так далее. Условно Нерюнгри делится на два района: «старый» и «новый город». В первом располагается промышленная зона, а во втором — жилые кварталы, построенные неподалёку от Амуро-Якутской железнодорожной магистрали.Фрагмент дома по улице Ленина, именуемого в народе «Китайская стена». Панельная десятиэтажка, построенная в конце 1980-х годов, состоит аж из пятнадцати подъездов. Всего здесь живет около 1300 человек.Комплексная микрорайонная застройка панельными домами — типичная картина для жилых кварталов Нерюнгри.Городской парк им. Гавриилы Иосифовича Чиряева — первого секретаря Якутского обкома КПСС с 1965 по 1982 годы. Во время его руководства таёжный рабочий посёлок Нерюнгри стал городом республиканского значения.В центре парка установлен Мемориал Славы, посвящённый участникам всех войн. Он был открыт в 2005 году в честь 60-летия Победы в ВОВ. Мемориал состоит из чаши с Вечным огнем и статуи богини Победы — Ники, установленной на вершине бетонного постамента.Семиметровую бронзовую статую Ники, держащую в руках лавровый венок, привезли в Нерюнгри из Улан-Удэ.Квартал «Е». Необычная форма — это не просто причуда архитектора: закруглённые дома помогают защитить двор от сильных порывов ветра.Стадион «Горняк» с полноразмерным футбольным полем был открыт в 2007 году. Его трибуны вмещают 3000 зрителей. При возведении пришлось учесть не только суровый климат, но и сейсмичность 8 баллов.Десять лет назад численность населения Нерюнгри составляла 64,9 тысяч человек. Горожане всё чаще покидают этот холодный край.Южно-Якутский технологический колледж. Здесь готовят специалистов в области автомобильного и железнодорожного транспорта, горного дела, энергетики, строительства, металлообработки, информационных технологий, экономики и ЖКХ. Всего в учебном заведении 32 образовательные программы.Рядом с колледжем находится здание технического института, который входит в состав Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. Здесь учатся студенты и технических, и гуманитарных специальностей.Во дворе учебных заведений расположен культурно-этнографический центр «Балаган». Это пространство для творчества и отдыха, в котором проводят концерты, интеллектуальные викторины и мастер-классы.Глядя на карту Нерюнгри можно заметить, что по форме город напоминает сидящую птицу.