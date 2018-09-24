На «Окской судоверфи» заложен очередной сухогруз

Окская судоверфь заложила киль сухогрузного судна проекта RSD32M. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов.

Заказчиком выступает ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучателем является компания «Димар Фрахт». Строительство ведется для ООО «СК Белмакс» и ООО «Навис 1».

Всего заказано восемь судов данного проекта. Нынешний сухогруз стал четвертым в рамках данного заказа.

Сухогрузное судно проекта RSD32M — справка

Разработчик проекта — ООО «Морское инженерное бюро»

Длина наибольшая — ок. 123 м

Ширина габаритная — 16,72 м

Высота борта — 5,5 м

Осадка в реке — 3,6 м

Дедвейт — ок. 3,8 тыс. т (при осадке 3,6 м в пресной воде); ок. 5,1 тыс. т (при осадке 4,2 м в морской воде)

Класс КМ — Ice1 R2 AUT1-ICS

Скорость хода в грузу при 85% МДМ — 10 уз