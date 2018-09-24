На «Окской судоверфи» заложен очередной сухогруз
Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов.
Заказчиком выступает ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучателем является компания «Димар Фрахт». Строительство ведется для ООО «СК Белмакс» и ООО «Навис 1».
Всего заказано восемь судов данного проекта. Нынешний сухогруз стал четвертым в рамках данного заказа.
Сухогрузное судно проекта RSD32M — справка
Разработчик проекта — ООО «Морское инженерное бюро»
Длина наибольшая — ок. 123 м
Ширина габаритная — 16,72 м
Высота борта — 5,5 м
Осадка в реке — 3,6 м
Дедвейт — ок. 3,8 тыс. т (при осадке 3,6 м в пресной воде); ок. 5,1 тыс. т (при осадке 4,2 м в морской воде)
Класс КМ — Ice1 R2 AUT1-ICS
Скорость хода в грузу при 85% МДМ — 10 уз
- Константин Курсиков
- 24.09.201812:31
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