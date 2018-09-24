На Прегольской ТЭС в Калининграде досрочно введен в эксплуатацию первый энергоблок

На Прегольской ТЭЦ в Калининграде на неделю раньше срока введён в эксплуатацию первый энергоблок. По результатам аттестационных испытаний подтверждено его возможность нести максимальную электрическую нагрузку в 113,2 МВт.

Энергоблок № 1 Прегольской ТЭС успешно прошёл тестирования для аттестации. За 72 часа испытаний ПГУ проработала при максимальной и минимальной нагрузке, разгружалась до нижнего предела мощности, прошла тестирование набора и сброса нагрузки. Кроме того, была подтверждена устойчивая работа оборудования в течение 8 часов на нагрузке технологического минимума, а также испытания на выделенный район.

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт, состоящей из четырёх парогазовых блоков, ведётся с июля 2016 года. Основное оборудование станции произведено отечественными предприятиями. Каждый энергоблок включает в себя газовую турбину типа 6 °F .03 производства ООО «Русские газовые турбины"(г. Рыбинск, Ярославская область), генератор (НПО «Элсиб», г. Новосибирск), паровую турбину (ПАО «Силовые машины», г Калуга) и котёл-утилизатор (АО ЗиО «Подольский машиностроительный завод» г. Подольск, Московская область). На объекте применены сухие вентиляторные градирни.

Управление проектом строительства Прегольской ТЭС осуществляет ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией». Генеральный подрядчик — ООО «Интер РАО — Инжиниринг».

В настоящее время специалисты ведут пуско-наладочные работы на ПГУ-2, завершаются монтажные работы на двух других установках. Планируемая дата завершения строительства станции — первый квартал 2019 года.