На Прегольской ТЭС в Калининграде досрочно введен в эксплуатацию первый энергоблок
На Прегольской ТЭЦ в Калининграде на неделю раньше срока введён в эксплуатацию первый энергоблок. По результатам аттестационных испытаний подтверждено его возможность нести максимальную электрическую нагрузку в 113,2 МВт.
Энергоблок № 1 Прегольской ТЭС успешно прошёл тестирования для аттестации. За 72 часа испытаний ПГУ проработала при максимальной и минимальной нагрузке, разгружалась до нижнего предела мощности, прошла тестирование набора и сброса нагрузки. Кроме того, была подтверждена устойчивая работа оборудования в течение 8 часов на нагрузке технологического минимума, а также испытания на выделенный район.
Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт, состоящей из четырёх парогазовых блоков, ведётся с июля 2016 года. Основное оборудование станции произведено отечественными предприятиями. Каждый энергоблок включает в себя газовую турбину типа
Управление проектом строительства Прегольской ТЭС осуществляет ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией». Генеральный подрядчик — ООО «Интер РАО — Инжиниринг».
В настоящее время специалисты ведут пуско-наладочные работы на ПГУ-2, завершаются монтажные работы на двух других установках. Планируемая дата завершения строительства станции — первый квартал 2019 года.