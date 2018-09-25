ПД-14 доказал работоспособность в условиях обледенения

Российский турбовентиляторный двухконтурный двигатель нового поколения ПД-14, разрабатываемый для перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21 , успешно прошел климатические испытания в условиях «классического» обледенения. Испытания, которые проводились в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), показали эффективность защиты двигателя от воздействия условий обледенения и попадания в него кусков льда, сообщили на предприятии. Испытаниями подтверждено соответствие требованиям авиационных правил АП-33 («Нормы летной годности двигателей воздушных судов»).

Согласно авиационным правилам вся авиатехника должна быть сертифицирована на выполнение полетов в сложных климатических условиях, в том числе в условиях обледенения. При выполнении полетов в условиях жидко-капельных атмосферных облаков и при отрицательных температурах окружающего воздуха на авиадвигателе и его входном устройстве могут образовываться ледяные наросты, что нередко приводит к опасным последствиям, сообщили в ЦИАМ.

Уже в ближайшие недели предприятие — разработчик мотора «ОДК-Авиадвигатель» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) планирует получить российский сертификат типа на ПД-14. Ожидается, что в конце 2018 г. три мотора будут переданы корпорации «Иркут» для проведения летных испытаний в составе прототипа МС-21 .

Кроме того, уже запущен процесс сертификации ПД-14 в Европейском агентстве по безопасности авиаперевозок (EASA). Завершить эту работу планируется к началу серийного производства двигателя в 2019 г.