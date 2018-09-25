Новые плавучие причалы для ВМФ России

ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область) завершило строительство двух плавучих причалов для ВМФ России.

Металлический плавучий причал проекта ПМ-61М1 (зав. № 1367) отправился на Северный флот:



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Причал может обеспечить одновременную стоянку 2-х судов водоизмещением до 5000 тонн.

Железобетонный причал проекта 824М (зав. № 8004) предназначен для Черноморского флота:



© Фото с сайта fleetphoto.ru

Причал может обеспечить одновременную стоянку 2-х судов водоизмещением до 5000 тонн.

Фото с сайта Типичный речник и Павла Феклистова с сайта fleetphoto.ru