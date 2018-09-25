В Южно-Сахалинске открылся новый спорткомплекс «Гидрострой»
В областном центре состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса «Гидрострой». Его возведением занималась одноименная группа компаний — суммарные инвестиции в проект составили порядка 370 миллионов рублей.
На двух тысячах квадратных метрах спортивного сооружения разместились тренажерный и фитнес-залы, а также сразу несколько кортов для большого тенниса. Именно любители этой игры, видимо, и станут главными посетителями «Гидростроя».
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