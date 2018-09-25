В Тульской области открыта первая очередь предприятия по производству грибов

25 сентября на территории особой экономической зоны «Узловая» состоялась церемония открытия первой очереди нового предприятия по производству грибов.

Новый комплекс на первом этапе обеспечит жителям Тульской области более 500 рабочих мест, а внедрение передовых технологий позволит повысить производи­тельность труда.

Полностью проект будет реализован к 2020 году. К этому моменту предприятие сможет закрыть треть потребностей российского рынка. Объем производства планируется увеличить до 25 тысяч тонн в год.

Строительство тепличного комплекса по выращиванию грибов предполагает вложение в общей сложности более 9 млрд рублей. По итогам реализации проекта будет создано более 900 рабочих мест.