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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Тульской области открыта первая очередь предприятия по производству грибов

  •  © tularegion.ru

25 сентября на территории особой экономической зоны «Узловая» состоялась церемония открытия первой очереди нового предприятия по производству грибов.

Новый комплекс на первом этапе обеспечит жителям Тульской области более 500 рабочих мест, а внедрение передовых технологий позволит повысить производи­тельность труда.

Полностью проект будет реализован к 2020 году. К этому моменту предприятие сможет закрыть треть потребностей российского рынка. Объем производства планируется увеличить до 25 тысяч тонн в год.

Строительство тепличного комплекса по выращиванию грибов предполагает вложение в общей сложности более 9 млрд рублей. По итогам реализации проекта будет создано более 900 рабочих мест.

  •  © tularegion.ru
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https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=138236#lg=1&slide=5

Тульская область, сельское хозяйство
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