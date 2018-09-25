Рубцовский молочный завод запустил участок по переработке молочной сыворотки и очистные сооружения

Рубцовский молочный завод в Алтайском крае — филиал компании «ВиммБилльДанн» запустил в эксплуатацию участок по переработке молочной сыворотки.

Стоимость цеха по переработке сыворотки — 136 млн рублей.

Новое высокотехнологичное оборудование производительностью 10 тонн концентрата в сутки позволит переработывать сыворотку, получаемую в процессе изготовления сыра «Ламбер», в концентрат сывороточного белка.

Также на Рубцовском молочном заводе во вторник представили новые локальные очистные сооружения мощностью 2,6 тыс. кубометров в сутки.

Стоимость очистных сооружений составила 262 млн рублей.

Как отмечалось в ходе презентации, по техническому оснащению они соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным объектам не только в РФ, но и за рубежом. Предполагается, что локальные очистные сооружения позволят снизить экологическую нагрузку предприятия на канализационные сети Рубцовска и в целом на экологию края.