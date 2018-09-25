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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Рубцовский молочный завод запустил участок по переработке молочной сыворотки и очистные сооружения

  •  © tass.ru

Рубцовский молочный завод в Алтайском крае — филиал компании «ВиммБилльДанн» запустил в эксплуатацию участок по переработке молочной сыворотки.

Стоимость цеха по переработке сыворотки — 136 млн рублей.

Новое высокотехнологичное оборудование производительностью 10 тонн концентрата в сутки позволит переработывать сыворотку, получаемую в процессе изготовления сыра «Ламбер», в концентрат сывороточного белка.

Также на Рубцовском молочном заводе во вторник представили новые локальные очистные сооружения мощностью 2,6 тыс. кубометров в сутки.

Стоимость очистных сооружений составила 262 млн рублей.

Как отмечалось в ходе презентации, по техническому оснащению они соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным объектам не только в РФ, но и за рубежом. Предполагается, что локальные очистные сооружения позволят снизить экологическую нагрузку предприятия на канализационные сети Рубцовска и в целом на экологию края.

  •  © tass.ru
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Алтайский край, Рубцовский молочный завод
  • Великоросс Великоросс
    25.09.1815:08:45

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Великоросс~15:10 25.09.18
    #1072176
  • Нет аватара termometrix
    25.09.1817:09:33

    В Рубцовске надо возродить знаменитый тракторный завод.

    •  © altaitractor.ru

    Отредактировано: termometrix~17:12 25.09.18
    #1072218
  • Юрий Пугачев Юрий Пугачев
    25.09.1819:41:09

    Чему радуетесь? ВимБильДанн принадлежит американцам. Кока Коле по моему.

    #1072245
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