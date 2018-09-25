

Компьютер на базе сети «Ангара» вошел в топ-50 суперкомпьютеров в СНГ

© rostec.ru

Суперкомпьютер DESMOS на базе коммуникационной сети «Ангара», созданной АО «НИЦЭВТ» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех), вошел в рейтинг 50 самых мощных суперкомпьютеров на территории СНГ.

DESMOS — первый и единственный в рейтинге суперкомпьютер, содержащий один из ключевых компонентов высокопроизводительной вычислительной системы — коммуникационную сеть, полностью разработанную в России. Разработчикам удалось добиться производительности суперкомпьютера в 52,24 Терафлопс.

Вычислительный кластер установлен в Объединенном институте высоких температур РАН — ведущем научном центре России в области современной энергетики и теплофизики. Кластер состоит из 32 гибридных вычислительных узлов, объединенных сетью «Ангара». Исследования на суперкомпьютере DESMOS проводятся российскими учеными под руководством доктора физико-математических наук Владимира Стегайлова. Система используется для решения задач классической молекулярной динамики. Исследования направлены, в том числе, на создание моделей вещества, способных предсказывать поведение материалов в экстремальных состояниях.

Сеть «Ангара» — это первый российский интерконнект для создания суперкомпьютеров рекордной производительности, вычислительных кластеров для обработки Больших Данных и расчетов на основе сверхмасштабируемых параллельных алгоритмов. Как отмечают разработчики, возможности «Ангары» практически безграничны — адаптеры позволяют концентрировать в единой сети мощности тысяч компьютеров (узлов), в том числе разных производителей и с разной архитектурой центральных процессоров.

Топ-50 суперкомпьютеров СНГ — рейтинг, формируемый Межведомственным суперкомпьютерным центром РАН и Научно-исследовательским вычислительным центром МГУ имени М.В. Ломоносова с 2004 года. В список включаются 50 вычислительных систем, установленных на территории СНГ и показавших к моменту выхода списка наибольшую производительность на тесте Linpack.