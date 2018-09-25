

КАМАЗ изготовил первую партию узлов для кабин К5

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Первая партия узлов для кабин К5, изготовленная в цехе прессово-рамного завода КАМАЗа , проходит проверку на качество. Серия из пяти наименований будет отправлена на завод каркасов кабин для сборки автомобиля.

Для контроля новых деталей технологи и служба качества разработали специальные чек-листы с указанием допустимых величин толщины металла. После этого детали были отштампованы на прессовом участке цеха, а «собраны» на машинах контактной сварки.

Здесь же, на прессово-рамном заводе, начался монтаж роботизированной линии для сварки каркаса панели приборов. Сборка ячеек должна быть закончена до конца года, а серийное производство деталей кабин начнется в 2019 году. Для перспективной модели КАМАЗа в цехе будут выпускаться детали и узлы 64 наименований.

«Наша стратегическая цель — уже в следующем году начать производство автомобилей новейшего поколения К5, отвечающих самым современным требованиям, и перейти в премиум-сегмент с точки зрения потребительских свойств грузовика. При этом мы намерены сохранить ценовую доступность наших новых автомобилей для широкого круга потребителей», — отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Первой моделью новейшей линейки грузовиков КАМАЗ станет автомобиль с индексом 54901, презентованный компанией на выставке «Комтранс» в Москве.

Основными достоинствами этого семейства магистральных тягачей будут улучшенная эргономика, современные узлы и агрегаты, стильный дизайн. В числе важных преимуществ нового автомобиля — кабина, которая отвечает современным стандартам удобства и комфорта водителя. Кроме того, грузовик КАМАЗ-54901 будет оснащен рядным двигателем Р6, соответствующим лучшим мировым аналогам в своем классе.