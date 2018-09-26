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Армия и Флот

На Новосибирских островах появился береговой ракетный комплекс «Бастион»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/npzEno-fMJw

Сегодня силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных стрельб.

Впервые в ходе тактического учения в Арктике был применен береговой ракетный комплекс «Бастион», поставленный на вооружение тактической группы Северного флота, несущей боевое дежурство на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова).

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, подводя предварительные итоги учения, «расчёт берегового ракетного комплекса „Бастион“ успешно выполнил ракетную стрельбу по морской мишенной позиции, находящейся на удалении более 60 километров, чем подтвердил свою готовность эффективно нести боевое дежурство в Арктике и выполнять задачи по охране островной зоны и морского побережья России».

Ракетная стрельба по морской мишени, расположенной в акватории моря Лаптевых и имитирующей отряд кораблей условного противника, была выполнена с побережья острова Котельный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».

Береговой ракетный комплекс «Бастион» был недавно доставлен на остров Котельный морским транспортом.

Ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса, стоящего на вооружении тактической группы Северного флота, использовался БРК «Рубеж». В конце августа в ходе тактического учения он был успешно применён и поразил двумя ракетами «Термит» мишени, установленные в море Лаптевых на удалении более 50 километров от берега.

Активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году — с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути. На ряде архипелагов островов в арктической зоне сформирована самая современная и разветвлённая система освещения воздушной и надводной обстановки.

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12196944@egNews

Северный флот, РК «Бастион», Новосибирские острова
  • exhausted1987 exhausted1987
    26.09.1809:08:53

    Хорошо. На российскую Арктику уже давно заглядываются, причем не только в плане богатых залежей природных ресурсов, но и на Северный морской путь. На Западе уже звучат голоса, что он должен принадлежать «мировому сообществу», быть общим, ведь это так несправедливо, когда одна страна владеет подобными вещами.

    Глобальное потепление уже положительно сказывается на Севморпути, а в будущем и на возможности добывать ископаемые ресурсы в регионе.

    Может сейчас это и кажется невозможным, но если гегемон продавит исключение РФ из Совбеза/ООН, который потом примет единогласное решение по Арктике, то иного пути, кроме силового, для защиты нашей страны и её интересов у России не будет.

    #1072334
    • Вова-Н Вова-Н
      26.09.1811:36:58

      По мне так это пока излишняя мера. И скорее всего БРК вернут в более судоходные места. Сейчас я так понимаю просто отработали саму процедуру переброски БРК на другой ТВД и конечно рекогносцировка и обустройство предпологаемых мест базирования на случай войнушки.

      #1072379
  • Jonatan01 Jonatan01
    26.09.1812:21:28

    Старт ракеты с «бастиона» один из самых красивых. Или самый красивый.

    #1072393
    • Нет аватара monarch
      26.09.1813:48:42

      Ага — безумно красивый!

      Только я чото Монолит нигде не увидел…   

      #1072413
    • s-t-a-l-k-e-r s-t-a-l-k-e-r
      26.09.1813:58:15

      У этого комплекса любой старт мини представление). Другое дело, что цель находилась сравнительно близко, поэтому изделие пошло по настильной траектории сходу. Надо отдать должное, зрелище впечатляющее…

      #1072418
  • Human RS Human RS
    26.09.1813:46:37

    Кстати у поселка Тикси (Якутия, побережье моря Лаптевых) в августе начали строительство новой базы ПВО ( www.interfax.ru/russia/626711 ), аналогичной вот этим нашим базам:

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Human RS~13:48 26.09.18
    #1072412
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