На Новосибирских островах появился береговой ракетный комплекс «Бастион»

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Сегодня силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных стрельб.

Впервые в ходе тактического учения в Арктике был применен береговой ракетный комплекс «Бастион», поставленный на вооружение тактической группы Северного флота, несущей боевое дежурство на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова).

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, подводя предварительные итоги учения, «расчёт берегового ракетного комплекса „Бастион“ успешно выполнил ракетную стрельбу по морской мишенной позиции, находящейся на удалении более 60 километров, чем подтвердил свою готовность эффективно нести боевое дежурство в Арктике и выполнять задачи по охране островной зоны и морского побережья России».

Ракетная стрельба по морской мишени, расположенной в акватории моря Лаптевых и имитирующей отряд кораблей условного противника, была выполнена с побережья острова Котельный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».

Береговой ракетный комплекс «Бастион» был недавно доставлен на остров Котельный морским транспортом.

Ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса, стоящего на вооружении тактической группы Северного флота, использовался БРК «Рубеж». В конце августа в ходе тактического учения он был успешно применён и поразил двумя ракетами «Термит» мишени, установленные в море Лаптевых на удалении более 50 километров от берега.

Активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году — с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути. На ряде архипелагов островов в арктической зоне сформирована самая современная и разветвлённая система освещения воздушной и надводной обстановки.