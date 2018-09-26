Автопарк районных ветслужб Татарстана пополнился 101 машиной «Лада Ларгус»

26.09.2018 в Казани, на площадке перед Дворцом земледельцев, правительство РТ вручило ключи от автомобилей ветеринарным специалистам. Автопарк районных ветслужб пополнился 101 машиной «Лада Ларгус» модификации KS045L. Мероприятие было посвящено 25-летию со дня организации Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и Дню ветеринарного работника.

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ было образовано в 1993 году.

С 2014-го по 2016 год возведены и оказывают ветеринарные услуги 126 модульных блочных участковых ветпунктов. Кроме того, для оказания оперативной ветеринарной помощи были приобретены 48 передвижных участковых пунктов. Автошасси на базе УАЗ с прицепом выданы всем муниципальным районам, городским ветеринарным объединениям республики.

За последние пять лет ветеринарным специалистам было передано 222 единицы специальной техники. В ветеринарной службе работает эпизоотический отряд. Его функционирование обеспечивают дезустановки, передвижные КПП, изотермический фургон, мобильный ветпункт, передвижная лаборатория, грузовые и легковые автомобили, полевая кухня и другое оборудование.