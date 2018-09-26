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Транспорт и логистика

Коммунальным службам Татарстана переданы 48 единиц новой спецтехники

  •  © tatarstan.ru

24.09.2018 в Казани на площади Тысячелетия состоялась торжественная передача новых единиц коммунальной техники муниципальным районам республики.

Татарстанские коммунальщики получили 46 спецмашин: самосвалы, автогрейдеры и тракторы. Всего в 2018 году в заявку на закупку специальной и коммунальной техники включено 117 единиц техники, 28 из которых ранее уже были предоставлены муниципалитетам.

«В республике проводится системная работа по обновлению автомобильного парка наших коммунальных служб. До этого было передано более 200 единиц техники. Кроме этого, было отремонтировано порядка 80 автомашин „КАМАЗ“. Эта работа будет продолжена и дальше, чтобы у людей было достойное настроение: вовремя чистились и ремонтировались дороги, оказывался необходимый сервис», — пояснили в правительстве РТ.

В 2017 году муниципалитетам также вручили большую партию спецтехники — 207 единиц.

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http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1288766.htm

Татарстан, коммунальная техника
  • Human RS Human RS
    27.09.1801:26:08

    Какое наслаждение — почти вся техника наша или локализованного у нас производства: трактора Беларус производства Череповецкого литейно-механического завода, наш Камаз, грейдеры РМ-Терекс (производятся на Брянском предприятии компании), мини погрузчики Ант производства Ковровского электро-механического завода. Только на фото не разобрать что конкретно за экскаваторы-погрузчики. И жаль что фронтальные погрузчики взяли белорусские, есть свои хорошие.

    Вот так и нужно поддерживать наше машиностроение — заказами на хороший товар!    

    Отредактировано: Human RS~01:33 27.09.18
    #1072586
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