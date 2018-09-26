Коммунальным службам Татарстана переданы 48 единиц новой спецтехники

24.09.2018 в Казани на площади Тысячелетия состоялась торжественная передача новых единиц коммунальной техники муниципальным районам республики.

Татарстанские коммунальщики получили 46 спецмашин: самосвалы, автогрейдеры и тракторы. Всего в 2018 году в заявку на закупку специальной и коммунальной техники включено 117 единиц техники, 28 из которых ранее уже были предоставлены муниципалитетам.

«В республике проводится системная работа по обновлению автомобильного парка наших коммунальных служб. До этого было передано более 200 единиц техники. Кроме этого, было отремонтировано порядка 80 автомашин „КАМАЗ“. Эта работа будет продолжена и дальше, чтобы у людей было достойное настроение: вовремя чистились и ремонтировались дороги, оказывался необходимый сервис», — пояснили в правительстве РТ.

В 2017 году муниципалитетам также вручили большую партию спецтехники — 207 единиц.