На Сахалине строят 35 железнодорожных мостов

Строительные работы на отдельных железнодорожных мостах на Сахалине ведутся с начала года. К лету на ряде объектов было завершено сооружение временных мостов и подходов, ещё на десяти мостах в основном завершились подготовительные работы.

В настоящее время работы по строительству новых мостов продолжаются на 35 объектах — от станции Корсаков до станции Буюклы.

Под особым контролем находятся самые крупные из строящихся сегодня на острове мостов на 269 и 249 километрах линии Ноглики — Корсаков. На первом из них уже начался монтаж цельнометаллического пролёта, его длина составит 88 метров. Второй, длиной 130 метров, смонтируют из двух ферм по 66 метров, монтаж мостовых пролётов начнется уже в ближайшее время.

Работы по переустройству островной колеи завершились на участке Ильинск — Арсентьевка продолжены на перегоне Арсентьевка — Взморье. Здесь уже уложен первый километр так называемой «трёхнитки». Эти работы ведутся сверх плана и послужат заделом в реализации масштабных планов модернизации будущего года.

Полностью завершить «перешивку» островной магистрали на общероссийскую ширину колеи 1520 мм планируется в 2020 году. В текущем году будет модернизировано 52,4 км (плюс 10 км перегона Арсентьевка — Взморье) с сохранением движения в прежней ширине колеи (1067 мм) и сдано 32 новых железнодорожных моста.