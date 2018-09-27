Завод компонентов холодильной техники Фригопоинт запустил цех по производству разборных фильтров

Российский завод компонентов холодильной техники Фригопоинт в сентябре 2018 года запустил цех по производству разборных фильтров. В новых помещениях запущены машины для заготовки, штамповки, производства фланцев, сварки.

В цехе запущено новое оборудование автоматические ленточные пилы, автоматические многошпиндельные и резьбонарезные станки, машины для автоматической сварки, опрессовки. Таким образом Фригопоинт обладает полным циклом производства, максимальная производительность цеха 5000 разборных фильтров в месяц. Инвестиции в цех и оборудование составили более 40 млн. рублей.

Фильтры будут изготовлены по технологии сварки меди со сталью 2-го поколения Cu-St welding 2, которая применена в новых сварных виброгасителях FP-VAL. Фригопоинт приступит к мелкосерийному производству фильтров в ноябре 2018 года. И планирует начать серийное производство разборных фильтров в декабре 2018, после получения обратной связи от производителей оборудования.