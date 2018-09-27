По Северному морскому пути прошел первый контейнеровоз



Контейнеровоз Venta Maersk во Владивостоке перед отплытием в Арктику

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Контейнеровоз датской компании Maersk завершил успешный проход по Северному морскому пути и прибыл в конечную точку маршрута, Санкт-Петербург. Venta Maersk первое судно подобного типа, прошедшее по этому маршруту.

Судно, способное перевозить 3600 стандартных контейнеров, вышло из Владивостока 23 августа. С помощью ледоколов Venta Maersk прошел с грузом российской рыбы и электроники из Республики Корея по Северному морскому пути из Азии в Европу. Это пробный проход, который призван исследовать возможности арктического пути и собрать необходимые данные.

«Маэрск» является российским филиалом транспортно-логистической компании A.P. Moller — Maersk, считающейся мировым лидером в сфере мировых контейнерных грузоперевозок. Компания представлена на Дальнем Востоке России с 2003 года и за это время создала там разветвленную сеть морских сервисов.

Северный морской путь является уникальным маршрутом, так как грузовладельцы из Северо-Восточной Азии при транзите грузов в Северную Европу экономят до 9 суток при практически идентичной стоимости по сравнению с маршрутами через Суэцкий и Панамский каналы.