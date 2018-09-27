Предприятие «Авиаагрегат» получило российскую установку для вакуумной электронно-лучевой сварки

На самарском предприятии «Авиаагрегат», входящем в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех, завершился комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию установки вакуумной электронно-лучевой сварки для обработки деталей шасси воздушных судов всех видов.

Установка вакуумной электронно-лучевой сварки ТЭТА 30Е1500 является уникальной отечественной разработкой, которую спроектировали и изготовили специально для нужд «Технодинамики» в рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП). Теперь «Авиаагрегат» располагает двумя единицами подобного оборудования для сварки изделий из высокопрочных сталей и титановых сплавов любого размера. Данный комплекс будет использоваться для производства среднегабаритных и малогабаритных деталей шасси самолетов), (Ту-204СМ, Ил-96, Ил-76МД-90А, Ил-112 В Ту-204 /214, Як-152), вертолетов (Ка-62, «Минога») и других воздушных судов.

Кроме того, в текущем году на вакуумном участке введены в эксплуатацию две вакуумно-закалочные печи отечественного производства: одна — для отжига титановых сплавов, а вторая — для обработки стали.

До конца 2019 года инвестиции в модернизацию «Авиаагрегата» составят около 500 млн. рублей. В частности, в рамках реализации технического перевооружения участка труднообрабатываемых деталей планируется поступление 9 единиц оборудования на сумму более 365 млн руб.

Оборудование поступило на предприятие в рамках реализации ФЦП по проекту реконструкции и технического перевооружения металлургического производства.

«Благодаря продолжающемуся переоснащению, предприятия „Технодинамики“ постоянно расширяют номенклатуру производимой продукции, — отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков. — Новое оборудование позволит улучшить качество выпускаемых изделий, повысить его конкурентоспособность на мировых рынках».

В ходе приемочных испытаний установки были осуществлены рентген-контроль, механические и металлографические испытания. Полученные положительные результаты сделали возможным проведение сварочных работ на аттестационных деталях. В настоящий момент оборудование передано в опытную эксплуатацию для отработки всех режимов сварки.

«Применение данной установки позволит предприятию перевести процесс сварки малогабаритных деталей с менее технологичных видов на электронно-лучевую. Это даст возможность сократить длительность процесса сварки, снизить массу поковок, минимизировать потери металла на усадку, устранить затраты на расходные материалы, а также улучшить качество сварки продукции», — прокомментировал ввод установки в эксплуатацию руководитель «Авиаагрегата» Олег Брындин.