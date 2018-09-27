На трассе М-4 Дон в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию новую развязку на 1319 км

ГК «Автодор» сдала в эксплуатацию новую транспортную развязку на 1319-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Объект должен значительно увеличить пропускную способность участка дороги, сообщают 27 сентября в пресс-службе госкомпании. На церемонии открытия присутствовал председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах.

Раньше, чтобы попасть с Ростовского шоссе на трассу М-4 в направлении Ростова-на-Дону или повернуть на Восточный обход города Краснодара, автомобилисты вынуждены были совершать дополнительные небезопасные маневры и развороты. Здесь была развязка по типу «труба», и основным направлением был подъезд к Краснодару, а не участок М-4 в обход города. Такая схема создавала неудобства и заторы.

https://yandex.ru/maps/?l...&ll=39.111823%2C45.177090

Новая развязка полностью изменила «створ» дороги М-4 «Дон» на этом участке. Основным направлением стал обход Краснодара (участок М-4), а дорога А-136 (подъезд к Краснодару) — второстепенным. В составе развязки построили новый путепровод, 2 км дороги, количество полос увеличили до шести — по три в каждом направлении. Также обустроены переходно-скоростные полосы. Теперь М-4 «Дон» на этом участке имеет высшую 1А категорию с расчетной скоростью 150 км/ч.

Напомним, два участка трассы М-4 в Краснодарском крае, с 1119-го по 1195-й км и с 1195-го по 1319-й км, в 2018 году должны стать платными.