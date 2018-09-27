В Белгородской области открыли завод электротехнических изделий

На заводе, расположенном в селе Терновка Яковлевского городского округа, конструируют и выпускают электросетевые шкафы 110-750 кВ, системы подстанционной автоматики для объектов энергетики. Эта продукция применяется в судостроении, топливно-энергетическом комплексе, ВПК и других отраслях в России и за рубежом.

В предприятие «Техно-Сервис» владельцы — белгородские инвесторы — вложили около 25,5 млн рублей. Планируемый объём производства — не менее 200 низковольтных шкафов в год. Проектная мощность завода предполагает 30 рабочих мест.

Завод открыли в рамках региональной программы 500/10 000. Она предполагает, что к концу 2020 года на сельских территориях области появится не менее 500 малых промышленных предприятий и учреждений бытового сервиса с числом занятых в них 10 тыс. человек.

Предприятие разместилось на депрессивной площадке бывшего животноводческого комплекса на 1 200 голов молочного стада.

В капитально отремонтированном здании животноводческого комплекса разместились административные, производственные и бытовые помещения для персонала, цеха сборки, помещения для диагностики и инженеров-конструкторов.

«Частично территорию заняли местные овощеводы, частично — новый завод, — рассказали в терновской администрации.

— Это первое на нашей территории предприятие промышленного кластера — новые рабочие места для местных жителей. Здесь есть как высокотехнологичные специальности, так и те, которые не требуют особенной квалификации, на них мы рассчитываем в первую очередь. Конечно, мы рассчитываем на налоги в бюджет округа. И надеемся, что на эту площадку, где осталось много свободного места и есть все инженерные коммуникации, придут другие предприятия».