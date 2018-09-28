В Свердловской области стартовал первый бизнес-инкубатор «Богословский»

В индустриальном парке «Богословский» в Краснотурьинске 28 сентября официально начат производственный процесс.

Первый уральский бизнес-инкубатор уже заполнен на 100%. На площадях 1,5 тысячи квадратных метров построено современное здание, оснащенное всей необходимой инфраструктурой для работы промышленных предприятий.

Создание индустриального парка в Краснотурьинске профинансировано федеральным фондом развития моногородов в размере 633,1 миллиона рублей. Ещё 349,2 миллиона рублей было предоставлено из бюджета Свердловской области.

Сегодня состоялось открытие второго цеха «Богословского кабельного завода». Новая площадка позволит предприятию создать полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции для нефтегазового сектора и энергетики. Сегодня на заводе работают 38 специалистов, в перспективе штат будет увеличен до 100 человек.

Непосредственно в новом здании начинает производственную деятельность ООО «КапРемМоторс» — компания из Краснотурьинска, которая представляет собой сервисный центр по обслуживанию и капитальному ремонту газотурбинных двигателей и передвижных автоматизированных электростанций, используемых в нефтегазодобывающем секторе для генерации энергии в условиях крайнего севера. Объем капитальных вложений в проект составит 25 миллионов рублей.

ООО «Бэнефит» (г. Москва) производит запорную арматуру, металлоконструкции и трубную продукции. На площадях производственного бизнес-инкубатора компания намерена разместить сборочный цех, а впоследствии построить в индустриальном парке «Богословский» новый завод с полным циклом производства запорной арматуры. Первый этап будет реализован в 2018-2019 годах, второй — до 2021 года. Объем инвестиций в ООО «Завод Бэнефит» на первом этапе составит 20 миллионов рублей. На предприятии будет создано до 40 рабочих мест. Размещение производства в индустриальном парке «Богословский» в ТОСЭР «Краснотурьинск» является логистически выгодным для компании по причине удобного пути доставки продукции в ХМАО-Югру и ЯНАО.

Ещё одним резидентом ТОСЭР «Краснотурьинск» стало предприятие «ЛесКом Развитие». Предприниматель из Китая предполагает здесь наладить выпуск 7 миллиардов палочек для мороженого в год. Данный объем способен покрыть 8% от мировой потребности в них. Вся продукция будет экспортироваться в Китай — мировому лидеру в данной области.

Также, в активной инвестиционной фазе находятся предприятия за пределами индустриального парка, получившие статус резидентов ТОСЭР, и планирующие подключение к инфраструктуре площадки индустриального парка.

В индустриальном парке действуют особые административно-правовые условия и налоговые льготы для бизнеса, обусловленные статусом ТОР (территория опережающего развития), который Краснотурьинск получил в 2016 году.