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Космонавтика

Уникальный российский биофабрикатор летит на орбиту

На Российском сегменте МКС появится новейший биопринтер — Organ.Aut. Впервые в условиях микрогравитации ученые смогут вырастить тканевые конструкты щитовидной железы мыши и человеческого хряща с помощью формативных технологий. Уникальный эксперимент по выращиванию тканей в условиях невесомости стартует уже этой осенью. Биопринтер и укладки с биоматериалами отправляются на орбиту вместе с космическим кораблем «Союз МС-10»

Подробности в репортаже пресс-центра РКК «Энергия»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/CLmkZkQHh8M

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РКК Энергия, Наука, космос, космические корабли, конструкторские разработки, медицина, биопринтер
  • Clausson Clausson
    28.09.1822:51:29

    То о чем так долго молчали большевики…    

    Движемся к коммерчески эффективному космосу. Ждем в обозримом будущем заводы на орбите по производству уникальных кристаллов и органов человека.

    #1072960
  • Нет аватара Мафусаил
    29.09.1813:07:11

    Радует то что Россия не стоит на месте как от нее этого хотят «партнеры»! Отличная новость! Будущее за нами! +++

    #1073026
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