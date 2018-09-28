Уникальный российский биофабрикатор летит на орбиту

На Российском сегменте МКС появится новейший биопринтер — Organ.Aut. Впервые в условиях микрогравитации ученые смогут вырастить тканевые конструкты щитовидной железы мыши и человеческого хряща с помощью формативных технологий. Уникальный эксперимент по выращиванию тканей в условиях невесомости стартует уже этой осенью. Биопринтер и укладки с биоматериалами отправляются на орбиту вместе с космическим кораблем «Союз МС-10»

Подробности в репортаже пресс-центра РКК «Энергия»

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