Дилер ПАО КАМАЗ передала партию Вахтовых Автобусов в ДФО
Официальный дилер ПАО КАМАЗ — компания РариТЭК Авто Групп передала партию Вахтовых Автобусов на шасси КАМАЗ 43118-46 в количестве 14 единиц клиенту в Дальневосточный федеральный округ.
Реализация автотехники была осуществлена по программе «Лизинг для амбициозных» от АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», согласно условиям которой клиент вносит аванс от 20%, а срок лизинга 4 года.
«Вахтовка» КАМАЗ 43118 способна вместить в себя до 22 пассажиров, которые размещаются на удобных сиденьях в фургоне, дополнительно один человек передвигается в кабине рядом с водителем. Благодаря переговорному устройству пассажиры фургона могут легко общаться с людьми в кабине.
Способность передвигаться по различным типам местности, практически, также легко, как и по шоссе — одно из важнейших преимуществ вахтовых автобусов на шасси КАМАЗ 43118 с колесной формулой 6×6.
К эксплуатации в суровых погодных условиях техника подготовлена по всем параметрам и оснащена необходимыми опциями: тосольные отопители, отопитель Планар 4Д, подогрев фильтров ФГОТ и ФТОТ, подогрев топливозаборников, подогрев зеркал, подогрев топливных фильтров, подогрев топливозаборников, подогрев АКБ, подогрев топлива ПТ 570, ленточный подогреватель, подкапотный утеплитель.
Помимо этого фургон остеклен двойными стеклопакетами и утеплен панелями из пенопласта.
Технические характеристики и особенности комплектации:
Двигатель — КАМАЗ-740.662-300
ПЖД
Тахограф с блоком СКЗИ
Освещение 8 плафонов 24V
Камера наблюдения (монитор в кабине водителя)
ГЛОНАСС с датчиками топлива
- Великоросс
- 29.09.201816:06
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