Дилер ПАО КАМАЗ передала партию Вахтовых Автобусов в ДФО

Официальный дилер ПАО КАМАЗ — компания РариТЭК Авто Групп передала партию Вахтовых Автобусов на шасси КАМАЗ 43118-46 в количестве 14 единиц клиенту в Дальневосточный федеральный округ.

Реализация автотехники была осуществлена по программе «Лизинг для амбициозных» от АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», согласно условиям которой клиент вносит аванс от 20%, а срок лизинга 4 года.

«Вахтовка» КАМАЗ 43118 способна вместить в себя до 22 пассажиров, которые размещаются на удобных сиденьях в фургоне, дополнительно один человек передвигается в кабине рядом с водителем. Благодаря переговорному устройству пассажиры фургона могут легко общаться с людьми в кабине.

Способность передвигаться по различным типам местности, практически, также легко, как и по шоссе — одно из важнейших преимуществ вахтовых автобусов на шасси КАМАЗ 43118 с колесной формулой 6×6.

К эксплуатации в суровых погодных условиях техника подготовлена по всем параметрам и оснащена необходимыми опциями: тосольные отопители, отопитель Планар 4Д, подогрев фильтров ФГОТ и ФТОТ, подогрев топливозаборников, подогрев зеркал, подогрев топливных фильтров, подогрев топливозаборников, подогрев АКБ, подогрев топлива ПТ 570, ленточный подогреватель, подкапотный утеплитель.

Помимо этого фургон остеклен двойными стеклопакетами и утеплен панелями из пенопласта.

Технические характеристики и особенности комплектации: