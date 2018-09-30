В ОЭЗ «Моглино» Псковской области дали старт строительству еще двух заводов

Торжественная церемония закладки камней резидентов ОЭЗ «Моглино» состоялась21 августа, на площадке особой экономической зоны. Указательные камни, символизирующие выход инвесторов на строительную площадку, переданы компаниям «Экокабель» и «Псков Фарма».

Проект «Экокабель» предусматривает строительство экспортоориентированного завода мощностью до 3 тыс км огнестойкой кабельно-проводниковой продукции в месяц. Объем инвестиций составляет 175 млн рублей. На производстве будет создано 56 рабочих мест.

Инвестор из Великобритании, учредитель компании ООО «Псков Фарма» Натараджан Шанмугасундрам отметил, что это его первый проект в России. На заводе будут трудиться около 40 человек, объем вложений составит порядка 971 млн рублей. Компания планирует создать производство дорогостоящих противоопухолевых препаратов в таблетках, капсулах и жидкой форме.