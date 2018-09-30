В Липецкой области открыт спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»

Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» с двумя бассейнами ткрыт 28 сентября в Липецком районе.

В новом комплексе жители деревни Копцевы Хутора, всего района, а также областного центра смогут заниматься плаванием и игровыми видами спорта. Кроме большой универсальной арены, оборудованы залы для фитнеса, борьбы и бокса. Для зрителей сооружены трибуны почти на 600 мест.

Также в «Атланте» будут принимать соперников волейбольный клуб «Липецк» и мини-футбольный клуб «ЛКС». Спортивный объект построен за два с половиной года. Его общая площадь составляет около 7000 квадратных метров. Для возведения комплекса из районного бюджета выделено свыше 270 млн. рублей.