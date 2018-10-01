На Рижском направлении Московской железной дороги открыли новую платформу Ленинградская

На Рижском направлении заработала новая платформа Ленинградская, которую построили для удобной пересадки на Московское центральное кольцо.

Прежняя платформа Ленинградская находится на небольшом отдалении от станции Стрешнево МЦК. Пересадка на нее была затруднена из-за рельефа и планировки в этом районе. Поэтому было принято решение передвинуть платформу на 200 метров в сторону области, благодаря чему в перспективе удастся организовать пересадку на МЦК по принципу «сухие ноги». Конкорс будет построен позже, пока организован временный проход.

Кроме того, у жителей района Войковский появится удобный переход через железную дорогу.

В этом году также заработала пересадка на МЦК с новой платформы Окружная на Савеловском направлении и построенной с нуля станции Новохохловская на Курском направлении. До конца года планируется открыть пересадку на МЦК на новую станцию Карачарово на Горьковском ходу и Варшавскую на Павелецком направлении. Также в будущем году должна открыться новая платформа Северянин на Ярославском направлении.