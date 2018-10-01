В Крыму запустили первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС

Первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму запущены на полную мощность и выдают 500 мегаватт в сеть полуострова, заявил на совещании в Севастополе заместитель министра энергетики России .

Сегодня в ночь первая станция Таврическая была запущена первой, первый блок. Он сейчас работает в сети на полную мощность, и с 8 утра был закончен пуск блока на севастопольской ТЭС, Балаклавской в рамках диспетчерского наименования. То есть 500 мегаватт мощности мы имеем, кроме того, что передается по энергомосту.