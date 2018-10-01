Добавить статью
Энергетика и ТЭК

В Крыму запустили первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС

  •  © cdn5.img.ria.ru
Первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму запущены на полную мощность и выдают 500 мегаватт в сеть полуострова, заявил на совещании в Севастополе заместитель министра энергетики России .

Сегодня в ночь первая станция Таврическая была запущена первой, первый блок. Он сейчас работает в сети на полную мощность, и с 8 утра был закончен пуск блока на севастопольской ТЭС, Балаклавской в рамках диспетчерского наименования. То есть 500 мегаватт мощности мы имеем, кроме того, что передается по энергомосту.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://ria.ru/economy/20181001/1529719435.html

энергетика и ТЭК
  • Нет аватара mik88
    01.10.1818:16:07

    Очень важная и приятная новость! Несмотря на все сложности и «палки в колёса», работа сделана!

    #1073385
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,