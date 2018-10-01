В Крыму запустили первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС
Сегодня в ночь первая станция Таврическая была запущена первой, первый блок. Он сейчас работает в сети на полную мощность, и с 8 утра был закончен пуск блока на севастопольской ТЭС, Балаклавской в рамках диспетчерского наименования. То есть 500 мегаватт мощности мы имеем, кроме того, что передается по энергомосту.
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- Константин Курсиков
- 01.10.201815:59
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01.10.1818:16:07