В Самарской области открылся завод стройматериалов группы Knauf

Завод группы Knauf по производству сухих строительных смесей открылся в Чапаевске Самарской области. В строительство предприятия было инвестировано более 1,7 млрд рублей.

Расчетная мощность линии по производству штукатурных смесей составит 110 тыс. тонн в год, шпаклевок — 20 тыс. тонн в год, грунтовочных составов — 350 тонн в год. На предприятии создано 33 рабочих места.

Ранее компания не имела собственного производства в Поволжье.

Knauf — один из крупнейших мировых производителей строительных отделочных материалов. Филиалы компании располагаются более чем в 35 странах мира, а ее оборот превышает €1,2 млрд. Общий штат сотрудников насчитывает свыше 5 тыс. человек.