В Самарской области открылся завод стройматериалов группы Knauf
Завод группы Knauf по производству сухих строительных смесей открылся в Чапаевске Самарской области. В строительство предприятия было инвестировано более 1,7 млрд рублей.
Расчетная мощность линии по производству штукатурных смесей составит 110 тыс. тонн в год, шпаклевок — 20 тыс. тонн в год, грунтовочных составов — 350 тонн в год. На предприятии создано 33 рабочих места.
Ранее компания не имела собственного производства в Поволжье.
Knauf — один из крупнейших мировых производителей строительных отделочных материалов. Филиалы компании располагаются более чем в 35 странах мира, а ее оборот превышает €1,2 млрд. Общий штат сотрудников насчитывает свыше 5 тыс. человек.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
- Константин Курсиков
- 01.10.201819:18
- 2
01.10.1820:20:29
01.10.1821:17:52