Единственные на Большом Урале сады интенсивного типа дали первый урожай

Шпалерные сады в Каслинском районе Челябинской области дали первый урожай. Это единственные на Большом Урале сады интенсивного типа. Кроме того, Григорьевские сады — первые промышленные сады в России, где используются сорта только отечественной селекции (в основном, районированные сорта, созданные на Свердловской селекционной станции).

Подготовка к закладке садов началась в 2014 году, в рамках программы импортозамещения. В 2015 году были засажены первые два гектара, а в 2018 году освоено уже более 50 гектаров земли. Посажены яблони, груши, а также ягодники — смородина и жимолость. В этом году собрали первый урожай яблок. Планируется, что к 2021 году площадь садов составит 80 гектаров, а сбор урожая — 224 тонны плодовых, урожайность с одного гектара в зависимости от сорта яблок и груш составит от 15 до 30 тонн, жимолости — до пяти тонн, смородины — до десяти тонн.

Если в первые годы для закладки садов использовалась опорная технология, то в этом году — шпалерная, когда будущие кроны деревьев размещаются на одной плоскости. Это не только красиво, но и удобно: ровные междурядья позволяют вести необходимую обработку, обрезку, облегчают сбор урожая.

У Григорьевских садов уже есть договоренности о поставках продукции. Среди партнеров, которые готовы заключать договоры до 2021 года, — северные регионы России и итальянские компании: в южных странах растущие только в холодных широтах смородина и жимолость считаются суперфудом.