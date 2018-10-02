Первый электробус появился на маршруте общественного транспорта в Перми
На пермские дороги в тестовом режиме запустили электробус. Его муниципалитету для тест-драйва предоставил российский производитель автобусов ООО «Волгабас».
В 2013 году в Перми проводили тест экобуса. Экобус тестовую эксплуатацию не прошел, его вернули производителю. Сейчас в городе помимо обычных дизельных ездят автобусы на газу.
Электробус — низкопольный, что удобно при посадке и высадке. На площадке имеется удобное место для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В машине имеется система климат-контроля. Вмещает электробус до сотни пассажиров. Проезд обойдётся в 20 рублей.
Пока новая машина будет курсировать по одному маршруту с троллейбусом № 5, потом электробус опробуют и на других маршрутах.
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