Первый электробус появился на маршруте общественного транспорта в Перми

На пермские дороги в тестовом режиме запустили электробус. Его муниципалитету для тест-драйва предоставил российский производитель автобусов ООО «Волгабас».

В 2013 году в Перми проводили тест экобуса. Экобус тестовую эксплуатацию не прошел, его вернули производителю. Сейчас в городе помимо обычных дизельных ездят автобусы на газу.

Электробус — низкопольный, что удобно при посадке и высадке. На площадке имеется удобное место для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В машине имеется система климат-контроля. Вмещает электробус до сотни пассажиров. Проезд обойдётся в 20 рублей.

Пока новая машина будет курсировать по одному маршруту с троллейбусом № 5, потом электробус опробуют и на других маршрутах.