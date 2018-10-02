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Транспорт и логистика

Первый электробус появился на маршруте общественного транспорта в Перми

  •  © mediazavod.ru

На пермские дороги в тестовом режиме запустили электробус. Его муниципалитету для тест-драйва предоставил российский производитель автобусов ООО «Волгабас».

В 2013 году в Перми проводили тест экобуса. Экобус тестовую эксплуатацию не прошел, его вернули производителю. Сейчас в городе помимо обычных дизельных ездят автобусы на газу.

Электробус — низкопольный, что удобно при посадке и высадке. На площадке имеется удобное место для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В машине имеется система климат-контроля. Вмещает электробус до сотни пассажиров. Проезд обойдётся в 20 рублей.

Пока новая машина будет курсировать по одному маршруту с троллейбусом № 5, потом электробус опробуют и на других маршрутах.

  •  © static.ngs.ru

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https://mediazavod.ru/news/otraslevye-temy/avto/pervyy-elektrobus-poyavilsya-na-marshrute-obshchestvennogo-transporta-v-permi-foto/

Пермь, Волгабас
  • Alexander V Alexander V
    02.10.1817:24:24

    Волгабас делает электроавтобусы? Интересно на каком заводе.

    #1073604
  • CryNet CryNet
    02.10.1818:46:04

    •  © s.properm.ru

    •  © vikiperm.com

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cRwsEJV6o1c?rel=0&showinfo=0

    Отредактировано: CryNet~19:03 02.10.18
    #1073614
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