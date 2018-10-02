2 октября открыт новый путепровод для автомобильного транспорта в Выборгском районе.

Он позволит беспрепятственно пересекать железную дорогу на перегоне Таммисуо — Гвардейское, вблизи п. Пальцево .

Железнодорожную ветку пересекает автомобильная дорога регионального значения, соединяющая Зверево-Малиновку. В 50 метрах от переезда находится дорога к жилым домам поселка Пальцево, в 115 метрах — съезд к дачному поселку «Локомотив», далее — к поселку Гвардейское.

Решение о необходимости строительства путепроводов было принято общественностью в 2012-2013 гг., когда в рамках публичных слушаний рассматривался проект реконструкции железнодорожной линии «Выборг — Каменногорск», который, в свою очередь, был частью комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской железной дороги».

Потребовалось время, организационные усилия и финансовая поддержка федерального уровня и регионального уровней, чтобы было реализовано решение о строительстве трех путепроводов в Выборгском районе: в пос. Таммисуо (3-й км), станции Пальцево (11-й км) и поселке Возрождение (23-й км).

Первым в октябре 2016 года было запущено движение по путепроводу на железнодорожной станции «Возрождение».

Второй объект открыли со стороны п. Таммисуо (вблизи Светогорского шоссе) в августе 2018 года.

Третьим стал путепровод вблизи ст. Пальцево, на пересечении с автодорогой регионального значения А-127 (Зверево — Малиновка — граница с Финляндией).