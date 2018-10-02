В Брянской области запущен комплекс фасовки минеральных удобрений

2 октября крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») запустила комплекс фасовки минеральных удобрений дистрибуционно-логистического центра в Почепе.

Этот центр был открыт в августе прошлого года. За год работы брянского центра дистрибуции объем реализации минеральных удобрений и кормовых «ФосАгро» в Брянской области увеличился в 1,4 раза до почти 100 тыс. тонн.

Новый комплекс фасовки предназначен для фасовки агрохимической продукции, поступающей на склад центра дистрибуции навалом в вагонах-хопперах, в мягкие контейнеры (МКР). Линия фасовки, при разработке которой применялись самые современные технологии и оборудование, позволяет варьировать вес МКР в зависимости от объема заказа, вида транспорта и погрузочно-разгрузочного оборудования, используемого фермерами. Суточная мощность линии комплекса достаточна для выполнения заказов фермеров в сжатые сроки, что особенно актуально в период полевых работ.В планах развития центра дистрибуции в Почепе — увеличение емкости хранения складского комплекса и технологическая модернизация с учетом интересов сегмента ЛПХ.

Инвестиции Группы «ФосАгро» в развитие брянского ДЛЦ в 2017—2018 гг. составили более 100 млн руб.

«Сегодня мы решили вопрос фасовки для брянских сельхозорганизаций. Но мы не забыли и о личных подсобных хозяйствах Брянщины, потребителях «ФосАгро», — подчеркнул генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион"Андрей Вовк. — Уже ближайшей весной в ассортименте центра дистрибуции «ФосАгро-Регион» в Почепе появятся удобрения в 50-кг мешках, фасовка которых будет осуществляться непосредственно в нашем центре дистрибуции в Почепе. Без сомнения, этот формат будет здесь востребован. Основываясь на опыте Брянской области, мы рассмотрим возможность запуска фасовки в 50-кг мешки и в других центрах дистрибуции «ФосАгро-Регион».

"В этом году емкость хранения сети «ФосАгро-Регион» вплотную приблизилась к 500 тыс. т. а суммарные годовые мощности по фасовке готовой продукции превысили 350 тыс. т. Инвестируя в региональную инфраструктуру, мы можем гарантировать наличие в сельхозрайонах достаточного количества минеральных удобрений даже в периоды пиковой загрузки и избегать перегрузки фасовочных линий заводов Группы «ФосАгро», которые производят продукцию и для России, и для других стран. С учетом того, что потребление продукции «ФосАгро» в России выше, чем в любой из 100 стран мира, с которыми мы работаем, приоритетные инвестиции будут направлены на развитие сети дистрибуции в российских регионах», — заявил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин.