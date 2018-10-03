Новая Сакская ТЭЦ введена в эксплуатацию в Крыму

Первая очередь новой Сакской ТЭЦ введена в опытную эксплуатацию и поставляет электроэнергию в крымскую энергосистему, сообщает пресс-служба компании «КрымТЭЦ».

«В работе попеременно находятся все четыре ГТА-25 (газотурбинный агрегат) общей мощностью 90 МВт. Оборудование работает стабильно, генерируемая электроэнергия поступает в крымскую энергосистему и используется на нужды потребителей», — говорится в сообщении.

На полную мощность, 120 МВт, новая ТЭЦ выйдет в ноябре, после завершения строительства второй очереди. Новая ТЭЦ в Саках является первым в России объектом генерации, возведенным за короткий период и с использованием оборудования только отечественного производства.

«КрымТЭЦ» в 2017 году выиграла конкурс на право строительства 120 МВт малой электрогенерации в Крыму на базе существующей Сакской ТЭЦ. Цена мощности по итогам конкурса составила 2,115 миллиона рублей за 1 МВт.