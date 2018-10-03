Северное ПКБ получило «3D-комнату» для проектирования кораблей и судов

Северное проектно-конструкторское бюро (СПКБ) в конце 2017-начале 2018 года начало применять систему виртуальной реальности для создания кораблей и судов. Об этом в сентябре в ходе форума ESI рассказал представитель бюро. В КБ он возглавляет сектор систем вооружения, связи и спецсистем.Комплекс предназначен для визуализации деталей и узлов и анализа конструкторских решений проектируемых объектов. По словам специалиста, IC.IDO позволяет опробовать создаваемые решения, снизив риски ошибок. Это уменьшает производственные издержки и сроки приемки при проектировании кораблей и судов. Один из примеров успешной работы комплекса — визуализация и расчеты посадки вертолета на проектируемый корабль для ВМФ России.

Систему внедрили в рамках федеральной целевой программы по развитию гражданской морской техники. Согласно данным сайта госзакупок, в июне 2016 года СПКБ разместило закупку у единственного поставщика «услуг по предоставлению прав на использование программ для ЭВМ» на 31,7 млн рублей. 18 августа закупочная комиссия приняла решение осуществить закупку у единственного поставщика, ООО «ПЛМ Урал». Компания представляет ESI Group в России. По словам присутствовавших на презентации конструкторов ЦКБ МТ «Рубин» и завода «Адмиралтейские верфи», применение систем виртуальной реальности в судостроении уже становится нормой. Три подобных «3D-комнаты» уже используют конструкторы «Рубина» при создании подлодок. Кроме того, схожая разработка компании «Новит Про» поможет при ремонте ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка». Работу нового комплекса Северного ПКБ также планировал оценить президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), который осмотрит «3D-комнату» в рамках визита на предприятие.