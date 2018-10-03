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Судостроение и судоходство

Роснефть рассказала о строительстве сухих доков на 82 СРЗ

  •  © sudostroenie.info
Для обеспечения собственных шельфовых проектов нефтяная компания «Роснефть» строит на территории 82 судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманске два дока размером 200×200 метров.

Такие данные привёл в ходе конференции Offshore Marintec Russia вице-президент по энергетике, локализации и инновациям НК «Роснефть» Андрей Шишкин, передаёт корреспондент Sudostroenie.info. Строящиеся сооружения предназначены для ремонта и строительства оснований буровых платформ

."Фактически, это ещё один (наряду с сухим доком ССК «Звезда» — ред.) самый большой док в России", — отметил Андрей Шишкин.

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http://sudostroenie.info/novosti/24549.html

судостроение и судоходство
  • Нет аватара alex_uns
    03.10.1817:24:32

       

    •  © wmpics.pics

    •  © wmpics.pics

    Отредактировано: alex_uns~17:24 03.10.18
    #1073753
  • Нет аватара alex1664
    03.10.1817:40:12

    Получается в старом котловане строить будут. Только вот скорее всего 200×400 с перегородкой. А рядом открытый стапель.

    И еще вопрос, ЖД будут подводить?   

    Отредактировано: alex1664~17:43 03.10.18
    #1073758
    • Нет аватара alex_uns
      03.10.1817:54:15

      И еще вопрос, ЖД будут подводить?

      3 километра подвести для Роснефти не проблема   

      #1073766
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