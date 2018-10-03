Роснефть рассказала о строительстве сухих доков на 82 СРЗ

Для обеспечения собственных шельфовых проектов нефтяная компания «Роснефть» строит на территории 82 судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманске два дока размером 200×200 метров.

Такие данные привёл в ходе конференции Offshore Marintec Russia вице-президент по энергетике, локализации и инновациям НК «Роснефть» Андрей Шишкин, передаёт корреспондент Sudostroenie.info. Строящиеся сооружения предназначены для ремонта и строительства оснований буровых платформ

."Фактически, это ещё один (наряду с сухим доком ССК «Звезда» — ред.) самый большой док в России", — отметил Андрей Шишкин.