Роснефть рассказала о строительстве сухих доков на 82 СРЗ
Такие данные привёл в ходе конференции Offshore Marintec Russia вице-президент по энергетике, локализации и инновациям НК «Роснефть» Андрей Шишкин, передаёт корреспондент Sudostroenie.info. Строящиеся сооружения предназначены для ремонта и строительства оснований буровых платформ
."Фактически, это ещё один (наряду с сухим доком ССК «Звезда» — ред.) самый большой док в России", — отметил Андрей Шишкин.
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- Константин Курсиков
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